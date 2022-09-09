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Поджигателям травы удалось избежать штрафа в 15 млн за погибших насекомых

9 сентября 09:28
Фото: 1Mi
Четверых жителей Викуловского района осудили за выжигание сухой травы, за что каждый выплатил по 3 тысячи рублей штрафа. Но департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области решил обязать их выплатить еще 15 млн за гибель насекомых.

Инспектор по пожарному надзору Викуловского района в этом году привлек к ответственности четырех мужчин, которые жгли сухую траву. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ им были назначены штрафы, размером 3 тысячи рублей.

Но департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области обратился в суд, чтобы взыскать с ответчиков 15,6 миллиона рублей за причинение вреда объектам животного мира. Так как из-за возгорания сухой травы в местном лесу разбушевался пожар на площади 14 га.

Мужчины с заявлением департамента были не согласны и просили доказать гибель насекомых, о которых говорил истец. Но таковых суду так и не предоставили.

А потому суд счел, что департамент не смог доказать факт гибели беспозвоночных и иск не был удовлетворен.

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