Поджигателям травы удалось избежать штрафа в 15 млн за погибших насекомых

Но департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области обратился в суд, чтобы взыскать с ответчиков 15,6 миллиона рублей за причинение вреда объектам животного мира. Так как из-за возгорания сухой травы в местном лесу разбушевался пожар на площади 14 га.