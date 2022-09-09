Поджигателям травы удалось избежать штрафа в 15 млн за погибших насекомых

Инспектор по пожарному надзору Викуловского района в этом году привлек к ответственности четырех мужчин, которые жгли сухую траву. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ им были назначены штрафы, размером 3 тысячи рублей.
Но департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области обратился в суд, чтобы взыскать с ответчиков 15,6 миллиона рублей за причинение вреда объектам животного мира. Так как из-за возгорания сухой травы в местном лесу разбушевался пожар на площади 14 га.
Мужчины с заявлением департамента были не согласны и просили доказать гибель насекомых, о которых говорил истец. Но таковых суду так и не предоставили.
А потому суд счел, что департамент не смог доказать факт гибели беспозвоночных и иск не был удовлетворен.
Ранее «Наш город» рассказывал о тюменском арматурщике, который во время работы упал в камеру для бетонирования железобетонных балок и сломал затылочную кость.