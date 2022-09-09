«Не думали, что председатель может умереть»: облдума столкнулась с правовым казусом

Проблема в том, что по регламенту областного парламента, председатель может быть досрочно снят с должности лишь в двух случаях: если он сам изъявил такое желание или, если письмо с этим предложением подписала треть депутатов, выражающих недоверие к руководителю.
А так как покойный Сергей Корепанов уже никаких заявлений написать не сможет, депутатам придется выбрать второй путь.
Теперь, на ближайшем заседании, депутаты должны будут рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий умершего, а затем освободить его от должности.
Такая странная процедура применяется первый раз. Поэтому депутаты не предусмотрели корректных формулировок для снятия с должности председателя, если тот умрет.
«Специалисты правового управления не получали с 2008 года никаких распоряжений по поводу изменений регламента думы в части процедуры смены председателя. Тем более про смерть председателя никому в голову не приходило добавить. Сам Сергей Евгеньевич был одним из соавторов этого регламента, он его подписывал. А его окружение, депутаты не думали, что председатель может умереть»рассказал источник «Нашего города» в облдуме
Напомним, что Сергей Корепанов скончался 28 июня из-за сердечного приступа. Скорую помощь вызвали прямо в кабинет председателя, но усилия медиков не увенчались успехом.
Он был спикером регионального парламента с 1998 по 2022 годы.
За это время он лично, реализуя право законодательной инициативы, внес 60 законов. Они были направлены на развитие промышленности и сельского хозяйства, а также предоставление земельных участком многодетным семьям и другим насущным проблемам.
При участии Корепанова была разработана и принята межрегиональная программа «Сотрудничество», реализация которой началась еще в 2005 году.