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«Не думали, что председатель может умереть»: облдума столкнулась с правовым казусом

9 сентября 07:00
Фото: «НашГород»
При досрочном прекращении полномочий председателя областной Думы Сергей Корепанова, депутаты попали в правовую ловушку. Депутатам придется голосовать за снятие с должности покойного Корепанова.

Проблема в том, что по регламенту областного парламента, председатель может быть досрочно снят с должности лишь в двух случаях: если он сам изъявил такое желание или, если письмо с этим предложением подписала треть депутатов, выражающих недоверие к руководителю.

А так как покойный Сергей Корепанов уже никаких заявлений написать не сможет, депутатам придется выбрать второй путь.

Теперь, на ближайшем заседании, депутаты должны будут рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий умершего, а затем освободить его от должности.

Такая странная процедура применяется первый раз. Поэтому депутаты не предусмотрели корректных формулировок для снятия с должности председателя, если тот умрет.

«Специалисты правового управления не получали с 2008 года никаких распоряжений по поводу изменений регламента думы в части процедуры смены председателя. Тем более про смерть председателя никому в голову не приходило добавить. Сам Сергей Евгеньевич был одним из соавторов этого регламента, он его подписывал. А его окружение, депутаты не думали, что председатель может умереть»рассказал источник «Нашего города» в облдуме

Напомним, что Сергей Корепанов скончался 28 июня из-за сердечного приступа. Скорую помощь вызвали прямо в кабинет председателя, но усилия медиков не увенчались успехом.

Он был спикером регионального парламента с 1998 по 2022 годы.

За это время он лично, реализуя право законодательной инициативы, внес 60 законов. Они были направлены на развитие промышленности и сельского хозяйства, а также предоставление земельных участком многодетным семьям и другим насущным проблемам.

При участии Корепанова была разработана и принята межрегиональная программа «Сотрудничество», реализация которой началась еще в 2005 году.

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