«Не думали, что председатель может умереть»: облдума столкнулась с правовым казусом

«Специалисты правового управления не получали с 2008 года никаких распоряжений по поводу изменений регламента думы в части процедуры смены председателя. Тем более про смерть председателя никому в голову не приходило добавить. Сам Сергей Евгеньевич был одним из соавторов этого регламента, он его подписывал. А его окружение, депутаты не думали, что председатель может умереть»рассказал источник «Нашего города» в облдуме