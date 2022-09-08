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Суд приговорил 22-летнего тоболяка к 100 часам исправительных работ за тонировку

8 сентября 13:55
Фото: ГИБДД
Суд приговорил 22-летнего жителя Тобольска к 100 часам исправительных работ за тонировку автомобиля не по ГОСТ. По данным ГИБДД, за подобное правонарушение его штрафовали больше 10 раз за последние 2 года.

«В Тобольске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль „Лада Самара“ с незаконно тонировкой. Ранее водителю уже было выдано требование об устранении нарушения ПДД РФ, но он его не выполнил, не снял тонировку»сообщают в ГИБДД.

Ранее ему выписали несколько штрафов за отсутствие полиса ОСАГО и превышение скорости.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года выявленно 23 тысяч фактов незаконной тонировки стекол автомобилей. Сейчас автомобилисты используют электронные тонировки, которые в течение нескольких минут превращаются из темных в светлые.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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