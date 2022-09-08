Суд приговорил 22-летнего тоболяка к 100 часам исправительных работ за тонировку

«В Тобольске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль „Лада Самара“ с незаконно тонировкой. Ранее водителю уже было выдано требование об устранении нарушения ПДД РФ, но он его не выполнил, не снял тонировку»сообщают в ГИБДД.
Ранее ему выписали несколько штрафов за отсутствие полиса ОСАГО и превышение скорости.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года выявленно 23 тысяч фактов незаконной тонировки стекол автомобилей. Сейчас автомобилисты используют электронные тонировки, которые в течение нескольких минут превращаются из темных в светлые.