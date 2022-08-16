В Тюменской области за полгода поймали более 23 тысяч машин с незаконной тонировкой

Все чаще в Тюменской области водители привлекаются к административной ответственности за нарушение правил тонировки. Более 23 тысяч фактов незаконной тонировки стекол автомобилей выявили в 2022 году.

Сейчас автомобилисты используют электронные тонировки, которые в течение нескольких минут превращаются из темных в светлые. Сотрудники ГИБДД обязаны успеть сделать замеры прибором, который измеряет светопропускание стекол. Стекла, тонированные не по ГОСТ затрудняют видимость и провоцируют различные ДТП, в том числе наезды на пешеходов, столкновения на перекрестках из-за несоблюдения очередности проезда. Ранее «Наш город» писал о том, что В Тюмени насмерть сбили мужчину на самокате. 21-летний тюменец на самокате ехал по проезжей части. Материалы по теме В Тюмени во время «сплошной проверки» поймали бесправника с незаконной тонировкой За нарушение правил тонировки автомобиля водителя арестовали на трое суток