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В Тюменской области за полгода поймали более 23 тысяч машин с незаконной тонировкой

16 августа 09:09
Фото: 1Mi
Все чаще в Тюменской области водители привлекаются к административной ответственности за нарушение правил тонировки. Более 23 тысяч фактов незаконной тонировки стекол автомобилей выявили в 2022 году.

Сейчас автомобилисты используют электронные тонировки, которые в течение нескольких минут превращаются из темных в светлые. Сотрудники ГИБДД обязаны успеть сделать замеры прибором, который измеряет светопропускание стекол.

Стекла, тонированные не по ГОСТ затрудняют видимость и провоцируют различные ДТП, в том числе наезды на пешеходов, столкновения на перекрестках из-за несоблюдения очередности проезда.

Ранее «Наш город» писал о том, что В Тюмени насмерть сбили мужчину на самокате. 21-летний тюменец на самокате ехал по проезжей части.

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