Четверых антифашистов с Урала отправили в СИЗО Тюмени

Сегодня Никиту Олейника и Романа Паклина из Сургута вместе с Даниилом Чертыковым и Юрием Незнамовым из Екатеринбурга отправили в СИЗО города Тюмени, по решению суда.
Там они будут находиться до 30 октября.
Напомним, что, предположительно, этих четверых человек, а также двоих тюменцев — Дениза Айдынова и Кирилла Брика, которых, по заявлению органов власти, поймали у ТЭЦ-2 с самодельным взрывным устройством, обвиняют в организации террористического сообщества.
А Юрий Незнамов, сообщал телеграм-каналу «Прометей» о том, что его в Тюмени пытали, заставив подписать бумаги, которые парень не смог разобрать.
«Наш город» уже рассказывал вам о том, что на Урале задержали шестерых молодых людей, которых обвиняют в организации террористического сообщества.