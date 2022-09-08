Четверых антифашистов с Урала отправили в СИЗО Тюмени

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что еще четырех молодых людей, обвиняемых в изготовлении самодельных взрывоопасных устройств, отправили в СИЗО. Там же содержатся двое парней, которых, по сообщению законодательных органов, поймали со взрывчаткой в районе тюменской ТЭЦ-2.

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