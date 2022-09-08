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Четверых антифашистов с Урала отправили в СИЗО Тюмени

8 сентября 10:54
Фото: объединённая пресс-служба судов
В объединенной пресс-службе судов Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что еще четырех молодых людей, обвиняемых в изготовлении самодельных взрывоопасных устройств, отправили в СИЗО. Там же содержатся двое парней, которых, по сообщению законодательных органов, поймали со взрывчаткой в районе тюменской ТЭЦ-2.
Сюжет
Тюмень

Сегодня Никиту Олейника и Романа Паклина из Сургута вместе с Даниилом Чертыковым и Юрием Незнамовым из Екатеринбурга отправили в СИЗО города Тюмени, по решению суда.

Там они будут находиться до 30 октября.

Напомним, что, предположительно, этих четверых человек, а также двоих тюменцев — Дениза Айдынова и Кирилла Брика, которых, по заявлению органов власти, поймали у ТЭЦ-2 с самодельным взрывным устройством, обвиняют в организации террористического сообщества.

А Юрий Незнамов, сообщал телеграм-каналу «Прометей» о том, что его в Тюмени пытали, заставив подписать бумаги, которые парень не смог разобрать.

«Наш город» уже рассказывал вам о том, что на Урале задержали шестерых молодых людей, которых обвиняют в организации террористического сообщества.

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#Новости#Террористы#Тюмень#Уголовное дело#Ложные показания#Терроризм#Алена Патрушева#Происшествия
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