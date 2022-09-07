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Шестерых антифашистов задержали на Урале. Двое из них из Тюмени

7 сентября 09:33
Фото: 1Mi
В трех городах Урала за два дня задержали шестерых молодых людей, которых, предположительно, обвиняют в организации террористического сообщества. Все подозреваемые сейчас находятся в Тюмени. Их объединяют антиавторитарные взгляды и антифашистская позиция.

Мы уже рассказывали о том, как 30 августа у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына. По сообщению объединенной пресс-службы судов, парней поймали, когда они пытались испробовать в лесу около станции, самодельное взрывное устройство с двумя детонаторами.

Сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО и на них заведено дело по части 2 статьи 233.1 УК РФ — незаконное изготовление взрывчатых веществ совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Также известно, что 31 августа в Екатеринбурге задержали Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова, об этом пишет телеграм-канал «Прометей». Оперативники забрали обоих мужчин в одно и то же время. В операции участвовал спецназ.

При обыске в квартире Незнамова, сотрудники правоохранительных органов обнаружили предмет, напоминающий СВУ.

Юрия и Даниила увезли в Тюмень на Малыгина, 54 — Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Тюменской области. Там же, по сообщению «Прометея» содержатся Кирилл Брик, Дениз Айдынов.

3 сентября Незнамов связался с «Прометеем» и сообщил, что его пытали водой и электричеством. Так парня пытались заставить подписать документы. Но текст бумаг он прочесть в момент подписания не смог.

«Наш город» направил официальные запросы в пресс-службу УФСБ по Тюменской области и в Росгвардию.

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#Новости#Террористы#Уголовное дело#Тюменская область#Терроризм#Урал#Алена Патрушева#Общество
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