Шестерых антифашистов задержали на Урале. Двое из них из Тюмени

Мы уже рассказывали о том, как 30 августа у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына. По сообщению объединенной пресс-службы судов, парней поймали, когда они пытались испробовать в лесу около станции, самодельное взрывное устройство с двумя детонаторами.
Сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО и на них заведено дело по части 2 статьи 233.1 УК РФ — незаконное изготовление взрывчатых веществ совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Также известно, что 31 августа в Екатеринбурге задержали Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова, об этом пишет телеграм-канал «Прометей». Оперативники забрали обоих мужчин в одно и то же время. В операции участвовал спецназ.
При обыске в квартире Незнамова, сотрудники правоохранительных органов обнаружили предмет, напоминающий СВУ.
Юрия и Даниила увезли в Тюмень на Малыгина, 54 — Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Тюменской области. Там же, по сообщению «Прометея» содержатся Кирилл Брик, Дениз Айдынов.
3 сентября Незнамов связался с «Прометеем» и сообщил, что его пытали водой и электричеством. Так парня пытались заставить подписать документы. Но текст бумаг он прочесть в момент подписания не смог.
«Наш город» направил официальные запросы в пресс-службу УФСБ по Тюменской области и в Росгвардию.