Шестерых антифашистов задержали на Урале. Двое из них из Тюмени

Мы уже рассказывали о том, как 30 августа у ТЭЦ-2 в Тюмени задержали Кирилла Брика и Дениза Айдына. По сообщению объединенной пресс-службы судов, парней поймали, когда они пытались испробовать в лесу около станции, самодельное взрывное устройство с двумя детонаторами.