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В Тюмени скоро объединят поликлиники №12 и №14 для снижения расходов

7 сентября 10:23
Фото: 1Mi
В Тюмени объединят поликлиники №12 и №14, сообщает паблик «Тюмень – наш дом». Это позволит снизить административные расходы, сокращения медперсонала лечебных учреждений не планируется.

Новую поликлинику возглавит Татьяна Михайловна Клещевникова. В будущем медучреждение планируется модернизировать.

«Пациенты должны понимать, что для них не изменится фактическое оказание помощи, не уменьшится количество врачебного персонала»сообщила Татьяна Михайловна.

Большой амбулаторный центр позволит соблюсти баланс оптимальной нагрузки на персонал и позволит снизить закупки оборудования.

В конце августа «Наш город» сообщал, о большой очереди в фильтре поликлиники № 15. Тогда для приёма пациентов работал один кабинет.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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