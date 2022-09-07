В Тюмени скоро объединят поликлиники №12 и №14 для снижения расходов

Новую поликлинику возглавит Татьяна Михайловна Клещевникова. В будущем медучреждение планируется модернизировать.
«Пациенты должны понимать, что для них не изменится фактическое оказание помощи, не уменьшится количество врачебного персонала»сообщила Татьяна Михайловна.
Большой амбулаторный центр позволит соблюсти баланс оптимальной нагрузки на персонал и позволит снизить закупки оборудования.
В конце августа «Наш город» сообщал, о большой очереди в фильтре поликлиники № 15. Тогда для приёма пациентов работал один кабинет.