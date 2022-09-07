РЭО рассказал о проведении Российского экологического форума 10-11 октября

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический форум – это переход к построению принципиально нового диалога по развитию отрасли обращения с твердыми отходами в стране. На этой площадке можно открыто обсуждать проблемы, совместно искать пути их решения, выявлять несовершенства в нынешнем состоянии отрасли и решать, каким образом их устранить. Важным достоинством форума также является тот факт, что в его рамках можно представлять новые технологические решения, обсуждать перспективы развития инвестиционной составляющей. Такой конструктивный диалог всем дает шанс найти точки соприкосновения между разными участниками отрасли и объединить их, подвел итог Денис Буцаев.