РЭО рассказал о проведении Российского экологического форума 10-11 октября

В дискуссиях на площадке РЭФ примут участие представители госаппарата, бизнеса, отраслевые специалисты, волонтеры и другие лица, занятые в сфере защиты окружающей среды. В этом году регистрацию на форум объявили открытой для всех желающих. В качестве основных тем форума на этот раз выбрали зелёные финансы и устойчивое развитие, расширенную ответственность производителей (РОП), инвестиционные проекты в отрасли, реформу обращения с твердыми отходами. Участникам предстоит обсудить промежуточные итоги реформы обращения с ТКО, выявить проблемные направления, выбрать методы решения установленных задач. Об этом сообщает 360tv.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический форум – это переход к построению принципиально нового диалога по развитию отрасли обращения с твердыми отходами в стране. На этой площадке можно открыто обсуждать проблемы, совместно искать пути их решения, выявлять несовершенства в нынешнем состоянии отрасли и решать, каким образом их устранить. Важным достоинством форума также является тот факт, что в его рамках можно представлять новые технологические решения, обсуждать перспективы развития инвестиционной составляющей. Такой конструктивный диалог всем дает шанс найти точки соприкосновения между разными участниками отрасли и объединить их, подвел итог Денис Буцаев.
Напомним: форум 2022 года – уже второй по счету. Главным событием прошлогоднего мероприятия называют пленарную сессию, где можно было услышать выступления топ-спикеров отрасли: вице-премьера Виктории Абрамченко, главы Минприроды России Александра Козлова и гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева.