В УФАС пожаловались на закупку 450 ноутбуков для тюменских больниц за 33 млн рублей

Представители фирмы полагают, что указанным в лоте характеристикам соответствуют только ноутбуки RAYbook SI1512 (они производятся в Казани). При этом в России ноутбуки производят Aquarius, Rikor, RAYbook, IRBIS, DEPO и ГРАВИТОН.
«Расходование бюджетных денежных средств в неконкурентных условиях очень привлекательно с точки зрения получения прибыли единственным производителем»указано в жалобе от 5 сентября фирмы ООО «Урал автоматизация».
В частности в закупке указано, что ноутбук должен иметь «оптический привод DVD-RW». На сегодняшний момент современные компьютеры используют порты USB 3.0. Подобные приводы есть только у RAYbook SI1512. Тип матрицы ADS (указаны в закупке) тоже есть только у RAYbook.
Ранее «Наш город» сообщал, что параллельный импорт пока сдерживает негативное воздействие санкций на РФ.