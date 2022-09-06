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В УФАС пожаловались на закупку 450 ноутбуков для тюменских больниц за 33 млн рублей

6 сентября 14:19
Фото: 1Mi
Фирма «Урал автоматизация» пожаловалась в УФАС из-за закупки 450 российских ноутбуков в 34 лечебных учреждения Тюменской области. Согласно лоту № 0167200003422005426 (на сайте Госзакупки) на эти цели предлагается потратить 33 млн рублей.

Представители фирмы полагают, что указанным в лоте характеристикам соответствуют только ноутбуки RAYbook SI1512 (они производятся в Казани). При этом в России ноутбуки производят Aquarius, Rikor, RAYbook, IRBIS, DEPO и ГРАВИТОН.

«Расходование бюджетных денежных средств в неконкурентных условиях очень привлекательно с точки зрения получения прибыли единственным производителем»указано в жалобе от 5 сентября фирмы ООО «Урал автоматизация».

Фото: Госзакупки

В частности в закупке указано, что ноутбук должен иметь «оптический привод DVD-RW». На сегодняшний момент современные компьютеры используют порты USB 3.0. Подобные приводы есть только у RAYbook SI1512. Тип матрицы ADS (указаны в закупке) тоже есть только у RAYbook.

Ранее «Наш город» сообщал, что параллельный импорт пока сдерживает негативное воздействие санкций на РФ.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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