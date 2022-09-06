В УФАС пожаловались на закупку 450 ноутбуков для тюменских больниц за 33 млн рублей

В частности в закупке указано, что ноутбук должен иметь «оптический привод DVD-RW». На сегодняшний момент современные компьютеры используют порты USB 3.0. Подобные приводы есть только у RAYbook SI1512. Тип матрицы ADS (указаны в закупке) тоже есть только у RAYbook.