nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уникальная религиозная реликвия хранится в Донецке

5 сентября 18:07
Уникальная вековая реликвия – икона "Троицы Ветхозаветной" - экспонируется в Донецком республиканском музее. Согласно преданию, в качестве холста для иконы был использован спил Мамврийского дуба - того самого, под которым произошла встреча Авраама с Господом.

"Троица Ветхозаветная" написана в начале ХХ века в Иерусалиме. Сегодня её можно увидеть в залах Донецкого художественного музея и в новой серии нашего проекта "В рамках Донбасса".

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Видео
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25