«Прошу не держать на меня зла»: инцидент в тюменской школе № 88 исчерпан

«Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им ещё рано думать. Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация: Управляющий совет школы и Совет родителей. А Администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав», рассказала Головчак.