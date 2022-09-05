«Прошу не держать на меня зла»: инцидент в тюменской школе № 88 исчерпан

По словам Ибрагима Давудова, на сегодняшней встрече с заместителем губернатора Тюменской области обе стороны урегулировали возникший конфликт.
«Надеюсь, на этом данный инцидент завершится. Заместитель губернатора пообещал, что посодействует решению вопросов касаемо ношения хиджаба», прокомментировал Давудов.
Отец девочки добавил, что семью попросили предупредить директора о том, что ребенок будет посещать школу в платке.
Информационный центр Правительства Тюменской области сообщил о том, что директор школы Елена Головчак готова пойти на диалог с семьей девочки.
Директор учебного заведения уверяет, что для нее важны все дети вне зависимости от семьи и уровня достатка.
«Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им ещё рано думать. Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация: Управляющий совет школы и Совет родителей. А Администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав», рассказала Головчак.
Ранее «Наш город» писал о том, что родители раздули скандал на религиозной почве в Тюмени.