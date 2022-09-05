Международный форум по сохранению тигра прошел в день открытия ВЭФ

К участникам форума обратился президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что с 2010 года общее число тигров в мире выросло на 40 процентов. У россиян тоже имеются поводы для гордости в этом плане. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге жили не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами стало порядка 750. Это результат применения системы мер, реализованных на государственном уровне, подчеркнул президент. Но прежде всего, с его точки зрения, это итог слаженной, упорной работы российских ученых, волонтеров и природоохранных организаций. Об этом пишет Interfax.
В работе форума участвовали профильные министры из стран ареала обитания тигра. В рамках профессионального диалога эксперты, экологи и учёные подвели итоги реализации 12-летней программы сохранения амурского тигра, рассмотрели новые ориентиры, наладили пути регулярного обмена информацией и эффективной международной координации действий.
В своем выступлении министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко рассказал, что за последние 10 лет в нашей стране браконьеры убили в три раза меньше амурских тигров. Такой результат, по его мнению, стал возможен благодаря изменениям в российском законодательстве.
Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что выполнение семью странами (Бутан, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Непал и Россия) программы пространственного мониторинга SMART позволило наладить контакты между правоохранительными органами этих государств. Это дало возможность не только сохранить, но и увеличить популяцию тигров.
В рамках форума министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали договор о реинтродукции тигра на территорию среднеазиатского государства. Для этого в Казахстане, близ озера Балхаш, подготовлена особо охраняемая природная территория. Первое поколение популяции включает амурских тигров, которых завезут из Приморья.