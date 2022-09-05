Международный форум по сохранению тигра прошел в день открытия ВЭФ

К участникам форума обратился президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что с 2010 года общее число тигров в мире выросло на 40 процентов. У россиян тоже имеются поводы для гордости в этом плане. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге жили не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами стало порядка 750. Это результат применения системы мер, реализованных на государственном уровне, подчеркнул президент. Но прежде всего, с его точки зрения, это итог слаженной, упорной работы российских ученых, волонтеров и природоохранных организаций. Об этом пишет Interfax.