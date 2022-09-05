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Международный форум по сохранению тигра прошел в день открытия ВЭФ

5 сентября 17:31
Фото: roscongress.org
В первый день работы Восточного экономического форума (ВЭФ) — 5 сентября — на его площадке провели II Международный форум по сохранению тигра. Ключевым событием стала пленарная сессия «Статус выполнения глобальной программы восстановления тигра за период с 2010 по 2022 годы».

К участникам форума обратился президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что с 2010 года общее число тигров в мире выросло на 40 процентов. У россиян тоже имеются поводы для гордости в этом плане. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге жили не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами стало порядка 750. Это результат применения системы мер, реализованных на государственном уровне, подчеркнул президент. Но прежде всего, с его точки зрения, это итог слаженной, упорной работы российских ученых, волонтеров и природоохранных организаций. Об этом пишет Interfax.

В работе форума участвовали профильные министры из стран ареала обитания тигра. В рамках профессионального диалога эксперты, экологи и учёные подвели итоги реализации 12-летней программы сохранения амурского тигра, рассмотрели новые ориентиры, наладили пути регулярного обмена информацией и эффективной международной координации действий.

В своем выступлении министр юстиции РФ, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко рассказал, что за последние 10 лет в нашей стране браконьеры убили в три раза меньше амурских тигров. Такой результат, по его мнению, стал возможен благодаря изменениям в российском законодательстве.

Глава Минприроды России Александр Козлов отметил, что выполнение семью странами (Бутан, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Непал и Россия) программы пространственного мониторинга SMART позволило наладить контакты между правоохранительными органами этих государств. Это дало возможность не только сохранить, но и увеличить популяцию тигров.

В рамках форума министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алия Шалабекова подписали договор о реинтродукции тигра на территорию среднеазиатского государства. Для этого в Казахстане, близ озера Балхаш, подготовлена особо охраняемая природная территория. Первое поколение популяции включает амурских тигров, которых завезут из Приморья.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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