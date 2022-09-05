Дворняга не хуже добермана: почему тюменцы предпочитают породистых животных

Тюменские заводчики зарабатывают миллионы на продаже собак и кошек популярных пород с солидными родословными.
Заводчики считают, что плюс породистого животного в предсказуемом характере, крепком здоровье, а главное — в выигрышном внешнем виде.
«Они попросту красивее дворняжек и выглядят ярко. Такой собакой точно можно похвастаться», считает тюменский заводчик.
Но тюменки Валерия Русакова и Яна Захарченко взяли щенка породы мальтипу совсем не из-за его очарования.
«У Яны аллергия на животных. Причем даже на некоторые гипоаллергенные породы. Но мы очень хотели завести питомца, а потому долго искали того, кто нам подойдет. И однажды мы встретились с друзьями, у которых был мальтипу. И этот пес стал единственным, кто не вызвал у Яны аллергической реакции», рассказывает Валерия.
Так у девушек появился дома замечательный пес, которого зовут Луи.
Однако в день, когда собаку забирали у заводчика, она была очень грязной и неприятно пахла, судя по всему, ей не оказывали должного ухода.
А в ветеринарной клинике, выяснилось, что всех щенков из помета Луи заводчик прививал одной вакциной. В ветеринарном паспорте пса не было наклеек с препаратов, которыми прививали собаку.
«Но мы очень любим нашего Луи и поэтому сами привели пса в порядок и поставили ему качественные прививки, маркировки с которых теперь стоят в его паспорте», говорит Русакова.
Этот опыт показал, что далеко не все заводчики — люди добросовестные.
Хотя в чем-то они правы. Мы провели опрос среди владельцев породистых животных и 78% опрошенных завели собаку или кота определенной породы именно из-за его внешнего вида.
Однако с мнением о том, что при таком подходе, животное — это украшение, а не друг семьи, ни один человек не согласился.
На выставке животных приюта «Потеряшки» мы также опросили людей, спросив, что им мешает взять бездомное животное домой (если они все же хотят завести питомца).
«Боюсь, что у него болячек может быть много или характер дурной. Да и вдруг к лотку не приучен нормально. Заводчики-то этим занимаются, а в приюте поди нет на это времени», поделилась мнением Александра Примакина.
С ней согласились и другие тюменцы.
Хотя на деле большая часть этих суждений не соответствует действительности.
«Если вы берете животное из приюта, то питомец уже стерилизован или кастрирован, он прошел осмотр у ветеринара, получил все необходимые прививки и чипирован. Вместе с котом или собакой, новому владельцу выдается ветеринарный паспорт», рассказала представитель приюта «Потеряшки».
К тому здесь животное можно взять на передержку. Приют обеспечит вас кормом, наполнителем, лотками и всем необходимым. А если ему понадобится ветеринарная помощь, приют также возьмет эти расходы на себя.
Так Сергей Ковалев на время прописал у себя кошку Булочку.
«Мне было одиноко и я решил взять из приюта кошечку. О породистых кошках я даже не думал. Их и так кто-то купит, а этим животным в приюте не так сладко приходится. Увидев Булочку, я сразу понял что мне нужна именно она! У неё был такой печальный вид, но мы это быстро исправили путем заботы и ласки», говорит Сергей.
А позже он не захотел расставаться с любимицей и забрал ее себе насовсем.
«Булочка стала чем-то большим, чем просто кошка. Она всегда рядом, она очень ласковая и умная. Это уже член моей семьи», делится Ковалев.
А в этом году он забрал из приюта еще одного обитателя, котенка Джема. Теперь его семья стала больше.
«Я бы не сказал, что ухаживать за ними хлопотно. Покормил, лотки почистил и все, это занимает 5 минут в день. Зато они всегда рядом и ждут меня дома», рассказывает хозяин двух кошек из приюта.
К счастью, в городе есть люди, разделяющие позицию Ковалева. А потому из приюта «Потеряшки» в этом году забрали 198 животных. Сейчас приют ухаживает за 307 питомцами. Это 133 взрослые кошки, 133 котенка и 41 собака.
Бытует мнение, что породистых собак и кошек на улицу не выбрасывают, а потому приобретение дорогого и элитного питомца, якобы, гарантирует более качественных уход и отсутствие перспективы оказаться на улице.
Но взглянув на животных, сидящих в клетках тюменских приютов, вы увидите хаски, сфинксов, йоркширских терьеров, британцев и других животных самых разных пород.
Безусловно, некоторые их них могли попросту потеряться или убежать. Но большинство из них все-таки оставили на улице за плохое поведение или по иным причинам.
«Я бы не сказал, что люди больше заботятся о породистых животных. Тут все зависит от человека. Бывает, что хозяин из-за каждого чиха своей дворняжки бежит к врачу и готов тратить любые деньги на ее здоровье, а бывает, что, купив собаку за 50 тысяч рублей, владелец не готов тратиться на лечение и просит животное усыпить», рассказывает Евгений Рубцов, ветеринар.
Также специалист отметил, что есть три главных фактора, влияющих на качество и продолжительность жизни любого животного — это наследственность, особенности породы и уход.
Стоит отметить, что у беспородных животных наследственность намного лучше. Так как при селекции, получившийся вид чаще всего получает в подарок множество хронических заболеваний и слабостей систем организма.
Так, сфинксы требуют крайне тщательного ухода и в редких случаях живут дольше 9-10 лет. А обычный дворовый кот с большей вероятностью станет долгожителем и проживет около 15 лет.
Но окончательное решение о выборе питомца всегда стоит за его будущим хозяином. Самое главное — это понимать, что берете на себя ответственность за жизнь живого существа, для которого вы станете спутником всей жизни.