Дворняга не хуже добермана: почему тюменцы предпочитают породистых животных

«Мне было одиноко и я решил взять из приюта кошечку. О породистых кошках я даже не думал. Их и так кто-то купит, а этим животным в приюте не так сладко приходится. Увидев Булочку, я сразу понял что мне нужна именно она! У неё был такой печальный вид, но мы это быстро исправили путем заботы и ласки», говорит Сергей.