«Дочку не пускали в школу»: родители раздули скандал на религиозной почве в Тюмени

«Сегодня 2 сентября вообще все дежурят, традиция такая. Помогают детям первых и пятых классов. Поэтому здесь вся администрация была, все педагоги были. Очень много людей взрослых. Девочка учится у нас с первого класса. Никогда с этой семьёй проблем не было. Никогда религиозной атрибутики за ними не водилось. Ни за мамой ни за папой. Накануне было родительское собрание. Попросили прийти по одному родителю, потому что собрание было в классах и места ограничены, пропускали по одному родителю от семьи. Эта семья пришли вдвоём, когда их попросили – «пожалуйста посидите, кто из вас без разницы папа или мама» а второй пройдите (собрание 15-20 минут) они молча повернулись и ушли, ни слова не сказав. На следующий день линейка, увидели, что девочка в платочках белых никто замечаний никаких не сделал. День прошел. Сегодня спросили у девочки – «ты платочек будешь снимать?». Девочка резко повернулась и вышла из школы. Всё. И тут же зашла мама и сразу же начала снимать. Стала говорить – «на каком основании». Директор стала с ней разговаривать – «а что случилось, у вас же всё было по другому. Столько лет вы учитесь всё было нормально». Она начала говорить, что это не её дело, что пришло время, когда нужно было всё одеть. «А что вы мою дочь не пустите?», а мы не имеем права вашу дочь не пускать. Тут зашел папа. Папа с агрессией, сказал , что я вас всех поставлю. Проинформирую общественность. У них есть и вторая девочка, они тоже была в такой же одежде на второй смене. Все дети были на уроках, никакой проблемы с учёбой у детей не было вообще. Дети то здесь не при чём совершенно»сообщил «Нашему городу» источник в школе №88.