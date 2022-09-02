«Дочку не пускали в школу»: родители раздули скандал на религиозной почве в Тюмени

«Вы выгнали моего ребёнка из школы и сказали, что она не пройдёт»,сообщила мама девочки во время разговора с директором школы № 88 (есть на видео).
Через несколько минут девочка смогла переодеть сменную обувь и отправиться на занятия.
По данным «Нашего города», в школе № 88 приняты «Общие требования к одежде учащихся». В частности в разделе 2.7 (подпункт № 14) не допускает ношение «одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой». В пункте 2.8 указано, что «не допускается ношение учащимися головного убора в помещениях Учреждения во время занятий».
Мы связались с отцом девочки Ибрагимом Давудовым для прояснения ситуации.
«Произошло то, что супруга с дочерью и младшим сыном пошли в школу. Дочка вошла и через минуту вышла. Директор как бы не допустила в хиджабе. Это даже не полноценный хиджаб, это просто платок. Супруга зашла в школу, чтобы поинтересоваться что и чего. Директор сказала, что это светская школа, что нельзя так ходить. В итоге она стала показывать устав школы»сообщил Ибрагим Давудов изданию «Наш город».
Далее всё происходящее стали снимать на видео.
«Сегодня 2 сентября вообще все дежурят, традиция такая. Помогают детям первых и пятых классов. Поэтому здесь вся администрация была, все педагоги были. Очень много людей взрослых. Девочка учится у нас с первого класса. Никогда с этой семьёй проблем не было. Никогда религиозной атрибутики за ними не водилось. Ни за мамой ни за папой. Накануне было родительское собрание. Попросили прийти по одному родителю, потому что собрание было в классах и места ограничены, пропускали по одному родителю от семьи. Эта семья пришли вдвоём, когда их попросили – «пожалуйста посидите, кто из вас без разницы папа или мама» а второй пройдите (собрание 15-20 минут) они молча повернулись и ушли, ни слова не сказав. На следующий день линейка, увидели, что девочка в платочках белых никто замечаний никаких не сделал. День прошел. Сегодня спросили у девочки – «ты платочек будешь снимать?». Девочка резко повернулась и вышла из школы. Всё. И тут же зашла мама и сразу же начала снимать. Стала говорить – «на каком основании». Директор стала с ней разговаривать – «а что случилось, у вас же всё было по другому. Столько лет вы учитесь всё было нормально». Она начала говорить, что это не её дело, что пришло время, когда нужно было всё одеть. «А что вы мою дочь не пустите?», а мы не имеем права вашу дочь не пускать. Тут зашел папа. Папа с агрессией, сказал , что я вас всех поставлю. Проинформирую общественность. У них есть и вторая девочка, они тоже была в такой же одежде на второй смене. Все дети были на уроках, никакой проблемы с учёбой у детей не было вообще. Дети то здесь не при чём совершенно»сообщил «Нашему городу» источник в школе №88.
Маме девочки показали внутренний устав школы.
«У нас в городе у всех школ единое требование к внешнему виду. Когда мама стала возмущаться тут же пошли на первом этаже распечатали. Папа сказал, что это вообще ни о чём, потому что есть федеральные законы. Потом ещё в течение дня приходили какие-то мужчины, чтобы в этом вопросе разобраться. Там сотрудник с ними пообщался, показал документы. Показал нормативно-правовой акт. Были зачитаны пункты, где есть эта религиозная атрибутика и всё. Больше ничего не было»пояснил «Нашему городу» источник в школе.
Следует отметить, что родители девочки планируют найти юриста что бы оспорить требования к одежде в школе №88.