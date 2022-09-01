В Тюмени перекрыли для проезда одну из полос трассы около Тюменской слободы

Дорога соединит Закалужскую с Тюменской слободой, пробки в этом районе должны снизиться.
«В рамках капитального ремонта планируется продлить улицу Андрея Бушуева с обустройством перекрестка магистральной улицы Уездной и возведением эстакады, которая предусматривает переход через тепловую магистраль»сообщил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Алексей Васенин.
Общая протяженность новой дороги составит 120 метров. Имеются сложности - множество инженерных коммуникаций. Некоторые из них придётся переложить, все работы согласуются с ресурсоснабжающими организациями. Алексей Васенин отмечает, что данный объект «сложный в возведении, , поскольку эстакада будет примыкать к скоростной дороге».
Со стороны примыкания автомобильной дороги «Обход города Тюмени» дополнительно возводятся переходно-скоростные полосы для заезда и выезда. Сейчас эти работы на стадии устройства нижних слоев основания. Строительство объекта планируется завершить до 15 декабря текущего года.
Ранее «Наш город» сообщал, что примерная стоимость объекта – 170 млн рублей. На пересечении улицы Андрея Бушуева и Закалужской построят эстакаду на 25 метров.