В Тюмени перекрыли для проезда одну из полос трассы около Тюменской слободы

В Тюмени перекрыли для проезда одну из полос трассы между Московским и Червишевским трактами. Здесь уже 2 недели работают строители, сообщается в паблике «Тюмень – наш дом». В ближайшее время специалисты продлят улицу Андрея Бушуева и отремонтируют участок на Уездной.

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