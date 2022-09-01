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В Тюмени перекрыли для проезда одну из полос трассы около Тюменской слободы

1 сентября 13:52
Фото: 1Mi
В Тюмени перекрыли для проезда одну из полос трассы между Московским и Червишевским трактами. Здесь уже 2 недели работают строители, сообщается в паблике «Тюмень – наш дом». В ближайшее время специалисты продлят улицу Андрея Бушуева и отремонтируют участок на Уездной.

Дорога соединит Закалужскую с Тюменской слободой, пробки в этом районе должны снизиться.

«В рамках капитального ремонта планируется продлить улицу Андрея Бушуева с обустройством перекрестка магистральной улицы Уездной и возведением эстакады, которая предусматривает переход через тепловую магистраль»сообщил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Алексей Васенин.

Общая протяженность новой дороги составит 120 метров. Имеются сложности - множество инженерных коммуникаций. Некоторые из них придётся переложить, все работы согласуются с ресурсоснабжающими организациями. Алексей Васенин отмечает, что данный объект «сложный в возведении, , поскольку эстакада будет примыкать к скоростной дороге».

Со стороны примыкания автомобильной дороги «Обход города Тюмени» дополнительно возводятся переходно-скоростные полосы для заезда и выезда. Сейчас эти работы на стадии устройства нижних слоев основания. Строительство объекта планируется завершить до 15 декабря текущего года.

Ранее «Наш город» сообщал, что примерная стоимость объекта – 170 млн рублей. На пересечении улицы Андрея Бушуева и Закалужской построят эстакаду на 25 метров.

#Новости#Трасса#Строительство#Реконструкция#Тюменская область#Ремонт#Дорога#Улицы#Капитальный ремонт#Перекрытие дороги#Строительство и архитектура#Александр Мязин#Общество
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