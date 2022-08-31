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Дело об агрессивных собаках передадут областному управлению ветеринарии

31 августа 10:33
Фото: 1Mi
Агрессивными собаками в микрорайоне «Лесной» скорее всего займутся специалисты управления ветеринарии Тюменской области. Об этом «Нашему городу» рассказали в региональной прокуратуре.
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Тюмень

Напомним, тюменцы жаловались в социальных сетях о том, что дворовые собаки нападают на людей и домашних животных. Галина Саверченко рассказала жуткую историю о том, как загрызли ее щенка и кошку.

В прокуратуре «Нашему городу» ответили, что ранее с этой проблемой в ведомство жители микрорайона «Лесной» не обращались.

«Этот вопрос будет рассмотрен в управлении ветеринарии Тюменской области», прокомментировала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ольга Метлицкая.

Также в ведомстве добавили, что нас проинформируют о дальнейшем развитии данного дела.

Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском селе неизвестные застрелили собаку.

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