Дело об агрессивных собаках передадут областному управлению ветеринарии

Напомним, тюменцы жаловались в социальных сетях о том, что дворовые собаки нападают на людей и домашних животных. Галина Саверченко рассказала жуткую историю о том, как загрызли ее щенка и кошку.
В прокуратуре «Нашему городу» ответили, что ранее с этой проблемой в ведомство жители микрорайона «Лесной» не обращались.
«Этот вопрос будет рассмотрен в управлении ветеринарии Тюменской области», прокомментировала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ольга Метлицкая.
Также в ведомстве добавили, что нас проинформируют о дальнейшем развитии данного дела.
Ранее «Наш город» писал о том, что в тюменском селе неизвестные застрелили собаку.