В тюменский торговый центр привезли десятки бездомных животных

По словам организаторов мероприятия, тюменцы могут взять хвостатых и на передержку. В этом случае приют обеспечит временных хозяев кормом, мисками, лотками для питомцев, а также помощью ветеринаров в случае необходимости. Кстати, в рамках выставки в ТРЦ работает ветеринарный кабинет.