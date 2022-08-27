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В тюменский торговый центр привезли десятки бездомных животных

27 августа 10:32
Выставка бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Потеряшки», проходит сегодня в тюменском торгово-развлекательном центре «Фаворит». Волонтеры привезли порядка сорока кошек и собак из приюта — животным нужен новый дом.

По словам организаторов мероприятия, тюменцы могут взять хвостатых и на передержку. В этом случае приют обеспечит временных хозяев кормом, мисками, лотками для питомцев, а также помощью ветеринаров в случае необходимости. Кстати, в рамках выставки в ТРЦ работает ветеринарный кабинет.

Тюменцам, которые пожелают взять в семью собаку или кошку из приюта, необходимо будет заключить с учреждением соответствующий договор.

Напомним, выставка бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Потеряшки», проходит в этом году в Тюмени в третий раз.

#Валентина Бурнашева#Видео
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