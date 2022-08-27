В тюменский торговый центр привезли десятки бездомных животных

По словам организаторов мероприятия, тюменцы могут взять хвостатых и на передержку. В этом случае приют обеспечит временных хозяев кормом, мисками, лотками для питомцев, а также помощью ветеринаров в случае необходимости. Кстати, в рамках выставки в ТРЦ работает ветеринарный кабинет.
Тюменцам, которые пожелают взять в семью собаку или кошку из приюта, необходимо будет заключить с учреждением соответствующий договор.
Напомним, выставка бездомных животных, организованная благотворительным фондом «Потеряшки», проходит в этом году в Тюмени в третий раз.