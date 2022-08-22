В аэропорту Рощино появился прямой авиарейс из Тюмени в Астрахань

По данным сервиса, продолжительность полёта составит более 2 часов, все вылеты будут проходить утром в 07:45. Помимо Астрахани, тюменцы могут вылететь в Сочи, во вторник из аэропорта Тюмени запланировано сразу 5 рейсов в курортный город. До конца месяца другие южные направления будут закрыты для полётов.