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В аэропорту Рощино появился прямой авиарейс из Тюмени в Астрахань

22 августа 11:42
Фото: 1Mi
В аэропорту Рощино появился прямой рейс из Тюмени в Астрахань, сообщается в сервисе покупки авиабилетов Яндекса. С 27 сентября авиакомпания Nordwind предлагает тюменцам новый маршрут, начальная цена билета составит 3 265 рублей.

По данным сервиса, продолжительность полёта составит более 2 часов, все вылеты будут проходить утром в 07:45. Помимо Астрахани, тюменцы могут вылететь в Сочи, во вторник из аэропорта Тюмени запланировано сразу 5 рейсов в курортный город. До конца месяца другие южные направления будут закрыты для полётов.

Фото: Яндекс

Ранее стало известно, что 22 августа в Рощино на 5 часов задерживается вылет рейса ЮВ 647 в Казань. По данным онлайн-табло аэропорта, полёт пройдёт на самолёте Bombardier, причины задержки пока не сообщаются.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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