В аэропорту Рощино появился прямой авиарейс из Тюмени в Астрахань

По данным сервиса, продолжительность полёта составит более 2 часов, все вылеты будут проходить утром в 07:45. Помимо Астрахани, тюменцы могут вылететь в Сочи, во вторник из аэропорта Тюмени запланировано сразу 5 рейсов в курортный город. До конца месяца другие южные направления будут закрыты для полётов.
Ранее стало известно, что 22 августа в Рощино на 5 часов задерживается вылет рейса ЮВ 647 в Казань. По данным онлайн-табло аэропорта, полёт пройдёт на самолёте Bombardier, причины задержки пока не сообщаются.