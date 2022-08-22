Аэропорты южных городов оставили закрытыми до 29 августа

На данный момент из Тобольска можно улететь только в Сургут, Казань, Санкт-Петербург, Москву, Нижнекамск, Красноярск, Новосибирск и Чебоксары. Согласно данным информцентра правительства Тюменской области, за все время работы, с сентября 2021 года, из «Ремезова» были отправлены более 30 тысяч пассажиров.