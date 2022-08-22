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Аэропорты южных городов оставили закрытыми до 29 августа

22 августа 07:36
Фото: 1Mi
Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 российских городов до 29 августа. С февраля 2022 года аэропорты Воронежа, Анапы, Симферополя, Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Белгорода, Липецка, Элисты, Брянска и Курска остаются закрыты.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска пожаловались на неудобное расписание полетов из аэропорта «Ремезов». Нарекание у горожан также вызвали дорогие авиабилеты и стыковки рейсов, продолжительность которых достигает сутки.

На данный момент из Тобольска можно улететь только в Сургут, Казань, Санкт-Петербург, Москву, Нижнекамск, Красноярск, Новосибирск и Чебоксары. Согласно данным информцентра правительства Тюменской области, за все время работы, с сентября 2021 года, из «Ремезова» были отправлены более 30 тысяч пассажиров.

#Новости#Росавиация#Валентина Бурнашева#Общество
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