В Тюмени судятся из-за ремонта авто, подешевели продукты, сгорел частный дом

Ишимец судится с ИП из-за ремонта авто
Житель Ишима рассказал «Нашему городу», что отдал свой автомобиль ИП Гнездилову, чтобы тот провел капитальный ремонт транспортного средства. Однако после того, как машина вернулась владельцу, он заметил проблемы.
По словам ишимца, произошло потемнение моторного масла, выхлопная труба выдавала едкий бело-синий дым, также «плавали» обороты на холостом ходу и появилась течь масла. Владелец авто не раз просил предпринимателя исправить проблемы, но попытки не увенчались успехом. Обратившись к другому мастеру, ишимец узнал, что в его авто установлены старые детали.
Между тем, мастер утверждает, что запчасти дал ему сам заказчик. Также владелец авто наблюдал за работой мастера.
«Наш город» обсудил эту проблему с руководителем компании «Абсолют оценка» Андрей Попов. Подробнее в материале.
В Тюмени дом горел так, что автомобилисты не видели дороги
В областной столице произошел пожар на улице Паровозной, 6. Согласно сообщениям тюменцев в социальных сетях, все заполонил дым, из-за которого было невозможно увидеть дорогу. Очевидцы также выкладывали видеоролики инцидента.
«Наш город» обратился в МЧС, где сообщили, что дежурный получил звонок с информацией о возгорании в районе 7 часов утра. К месту происшествия незамедлительно направили 12 человек состава и 4 единицы техники.
Предварительно известно, что сгорел частный дом. Пламя охватило площадь в 72 «квадрата». О пострадавших не сообщается. Специалисты выяснняют причины произошедшего.
В Тюмени падают цены на продукты
По данным источника «Нашего города», в магазинах областной столице отмечается падение цен на некоторые категории товаров. Так, подешевели сахар, курица и сезонные продукты. Стоимость арбузов снизилась до 17 рублей, морковь — до 33 рублей, картофель — до 30 рублей (цены за килограмм).
При этом отмечается и снижение цены на сахар. Однако в прошлом году тюменцы могли приобрести килограмм продукта за 40-45 рублей, в марте текущего года — за 90-100 рублей, а в августе — за 65,5 рублей.
Куриное мясо также подешевело. Цена продукта начинается с 143 рублей за килограмм.