Этим летом тюменцы едут на отдых в Сочи, Крым и Калининград. Здесь очень выросли цены

До других городов приходится ехать на автобусе, поезде или машине. Между тем тюменцы сообщают о крупных пробках в направлении Геленджика и Анапы. Иногда они растягиваются на 5-6 часов.
«Многие пошли по пути наименьшего сопротивления и полетели в Сочи. Там вообще говорят ад, очень дорого стало»сообщила владелица туристической компании Александра Фролова.
Туристы утверждают, что в Сочи в 6:00 уже трудно занять лежак на платном пляже. В Крым тюменцы в основном добираются на машинах.
Наплыв туристов отмечается в Калининграде и на Балтике. Здесь заметно выросли цены, а в городах «стало грязно». Даже обычная шаурма может стоит 450-500 рублей. В сентябре в Рощино открывают прямые рейсы на Байкал.