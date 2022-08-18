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Этим летом тюменцы едут на отдых в Сочи, Крым и Калининград. Здесь очень выросли цены

18 августа 11:07
Фото: 1Mi
Тюменцы этим летом предпочитают отдыхать в Сочи, сообщается в видеосюжете «Тюменского времени». Большая часть самолётов следует из аэропорта Рощино именно в этот курортный город.

До других городов приходится ехать на автобусе, поезде или машине. Между тем тюменцы сообщают о крупных пробках в направлении Геленджика и Анапы. Иногда они растягиваются на 5-6 часов.

«Многие пошли по пути наименьшего сопротивления и полетели в Сочи. Там вообще говорят ад, очень дорого стало»сообщила владелица туристической компании Александра Фролова.

Туристы утверждают, что в Сочи в 6:00 уже трудно занять лежак на платном пляже. В Крым тюменцы в основном добираются на машинах.

Наплыв туристов отмечается в Калининграде и на Балтике. Здесь заметно выросли цены, а в городах «стало грязно». Даже обычная шаурма может стоит 450-500 рублей. В сентябре в Рощино открывают прямые рейсы на Байкал.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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