Жители Тюмени предпочитают отдых на пляже

Всего в исследовании участвовали 619 жителей Тюменской области 18-60 лет. Так туризм выбирают 51% опрошенных. Один раз в год отдыхают 18% из них, 17% берут отпуск 2-3 раза в год. Еще 13% ежегодно отдыхают более трех раз.