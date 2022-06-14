Жители Тюмени предпочитают отдых на пляже

Всего в исследовании участвовали 619 жителей Тюменской области 18-60 лет. Так туризм выбирают 51% опрошенных. Один раз в год отдыхают 18% из них, 17% берут отпуск 2-3 раза в год. Еще 13% ежегодно отдыхают более трех раз.
Обычно в путешествия отправляются тюменцы в возрасте 35-54 лет. 50% выбирают для отдыха пляжи, 45% — сторонники экскурсионно-познавательного туризма. Дикая природа и кемпинги привлекают 23% жителей региона. Фанатами рыбалки и охоты числятся 13% тюменцев, спорта — 11%, экстрима — 7%.
В число наиболее важных критериев отдыха для людей вошли красивая природа (50%) и водоем (44%). Отдыху в комфорте — гостинице — отдают предпочтение 36% туристов. Транспортная доступность важна для такого же числа граждан. 33% необходимо насладиться культурно-историческим наследием.
67% населения Тюменской области отдыхает летом. Взять отпуск в любое время года готовы 20% местных жителей. 42% опрошенных берут в путешествия родных, а 33% — друзей или вторую половинку. В составе туристических групп отдыхает 7%, а 3% респондентов проводят отпуск с коллегами.