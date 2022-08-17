В Тюмени под домашний арест посадили механика, который украл из бюджета 1 млн рублей

Руслан Тилимбаев обвиняется в махинациях с незаконно полученными транспортными картами. С декабря 2020 года по август 2022 года он умышленно подавал ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий в систему оплаты проезда.
Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени предоставлял перевозчику субсидии. Из муниципального бюджета был похищен 1 миллион рублей.
Суд решил, что Тилимбаев будет находиться под домашним арестом до 14 октября этого года.
Ранее «Наш город» писал о силовике, которого оставляют в СИЗО до октября за взятку 20 миллионов рублей.