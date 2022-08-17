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В Тюмени под домашний арест посадили механика, который украл из бюджета 1 млн рублей

17 августа 08:00
Фото: 1Mi
В Центральном районном суде Тюмени определили меру пресечения механику, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на рабочем месте. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе областной судебной системы.
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Суд

Руслан Тилимбаев обвиняется в махинациях с незаконно полученными транспортными картами. С декабря 2020 года по август 2022 года он умышленно подавал ложные сведения о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий в систему оплаты проезда.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени предоставлял перевозчику субсидии. Из муниципального бюджета был похищен 1 миллион рублей.

Суд решил, что Тилимбаев будет находиться под домашним арестом до 14 октября этого года.

Ранее «Наш город» писал о силовике, которого оставляют в СИЗО до октября за взятку 20 миллионов рублей.

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