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Рекламное агентство Инстинкт и девелопер Брусника представили новую кампанию

17 августа 04:01
Фото: Брусника
В рамках совместной кампании рекламное агентство Инстинкт и девелопер Брусника выпустили рекламный ролик.

Брусника и Инстинкт запустили новую кампанию, в рамках неё вышел рекламный ролик. Автором ролика является Ладо Кватания, режиссер клипов рэпера Хаски, «Ленинграда» и психологического триллера «Казнь».

Брусника ценит особенности и запросы каждого человека. Застройщик готов отойти от стандартных планировок жилья, позволяя каждому жить в соответствии со своими желаниями.

Это компания, которая мыслит целями и сценариями. Ей близки принципы колхасовской архитектуры, когда архитектор создает не форму и объемы, а жизнь.

Брусника готова предложить нестандартные решения квартир с большими террасами, комнатами для стирки, двумя санузлами и двумя этажами, гардеробными, отдельным входом и окнами в пол. Такое пространство важно для каждого — от экстравагантной фешн-модели до человека-невидимки. Именно это понимание легло в основу работы компании.

#Новости#Брусника#Анна Доронина#Общество
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