Рекламное агентство Инстинкт и девелопер Брусника представили новую кампанию

Брусника и Инстинкт запустили новую кампанию, в рамках неё вышел рекламный ролик. Автором ролика является Ладо Кватания, режиссер клипов рэпера Хаски, «Ленинграда» и психологического триллера «Казнь».
Брусника ценит особенности и запросы каждого человека. Застройщик готов отойти от стандартных планировок жилья, позволяя каждому жить в соответствии со своими желаниями.
Это компания, которая мыслит целями и сценариями. Ей близки принципы колхасовской архитектуры, когда архитектор создает не форму и объемы, а жизнь.
Брусника готова предложить нестандартные решения квартир с большими террасами, комнатами для стирки, двумя санузлами и двумя этажами, гардеробными, отдельным входом и окнами в пол. Такое пространство важно для каждого — от экстравагантной фешн-модели до человека-невидимки. Именно это понимание легло в основу работы компании.