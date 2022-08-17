Рекламное агентство Инстинкт и девелопер Брусника представили новую кампанию

Брусника готова предложить нестандартные решения квартир с большими террасами, комнатами для стирки, двумя санузлами и двумя этажами, гардеробными, отдельным входом и окнами в пол. Такое пространство важно для каждого — от экстравагантной фешн-модели до человека-невидимки. Именно это понимание легло в основу работы компании.