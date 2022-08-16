nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменского силовика оставляют в СИЗО до октября за взятку 20 миллионов рублей

16 августа 09:34
Фото: 1Mi
В Ленинском районном суде Тюмени определили меру пресечения заместителю начальника ОБОП УУР УМВД России по Тюменской области Нурлану Кадырбаеву. Он будет находиться в СИЗО до 9 октября этого года. Об этом «Нашему городу сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
Сюжет
Тюмень

Следствие считает, что обвиняемый причастен к совершенному преступлению. Это подтверждается доказательствами, котрые были собраны сотрудниками РУФСБ и УМВД России по Тюменской области. Свидетели также дали показания.

Установлено, что в 2020 году Кадырбаев был посредником взятки в размере не менее 20 миллионов рублей неустановленному должностному лицу ФНС России. За эту сумму налоговая служба должна была снизить сумму налоговых доначислений для руководителя одной из тюменских фирм.

Руководство УМВД России по Тюменской области проверяет возможную причастность к совершению противоправного деяния сотрудника уголовного розыска областного Главка.

«В ходе проводимых мероприятий будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего», отметили в ведомстве.

Материалы по теме
Бывшего топ-менеджера «Роснефти» оштрафовали за взятку в размере 4,5 миллиона рублейВ Тюмени замначальника УФСИН пойдет под суд за взятки
#Новости#Тюменская область#Тюмень#Взятка#Умвд по тюмени#СИЗО#Уголовное дело#Задержание#Коррупция#УМВД#Мелиса Учунджю#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25