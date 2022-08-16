Тюменского силовика оставляют в СИЗО до октября за взятку 20 миллионов рублей

Установлено, что в 2020 году Кадырбаев был посредником взятки в размере не менее 20 миллионов рублей неустановленному должностному лицу ФНС России. За эту сумму налоговая служба должна была снизить сумму налоговых доначислений для руководителя одной из тюменских фирм.