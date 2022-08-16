Тюменского силовика оставляют в СИЗО до октября за взятку 20 миллионов рублей

Следствие считает, что обвиняемый причастен к совершенному преступлению. Это подтверждается доказательствами, котрые были собраны сотрудниками РУФСБ и УМВД России по Тюменской области. Свидетели также дали показания.
Установлено, что в 2020 году Кадырбаев был посредником взятки в размере не менее 20 миллионов рублей неустановленному должностному лицу ФНС России. За эту сумму налоговая служба должна была снизить сумму налоговых доначислений для руководителя одной из тюменских фирм.
Руководство УМВД России по Тюменской области проверяет возможную причастность к совершению противоправного деяния сотрудника уголовного розыска областного Главка.
«В ходе проводимых мероприятий будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего», отметили в ведомстве.