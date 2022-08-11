В Тюменской области на строительство соцобъектов выделено авансом 1,5 млрд рублей

Отметим, к конце года будет введена в эксплуатацию школа в поселке Богандинский в Тюменском районе. В процессе строительства еще шесть новых школ, самые крупные — в Тюмени, в жилых районах Тура и Плеханово (на 1 500 учебных мест), в Ново-Патрушево и Ямальском-2 — по 1200 мест. Объекты сдадут в 2023 году. Проектная документация уже разработана на девять школ, еще 19 — в работе.