В Тюменской области на строительство соцобъектов выделено авансом 1,5 млрд рублей

Необходимость выделения аванса подрядчика возникла в начале года, когда поставщики строительных материалов и оборудования потребовали 100% предоплаты
«Раньше поставщики нас авансировали — предоставляли оборудование под гарантию оплаты. Сейчас практически все перешли на полную предоплату», рассказал гендиректор ООО «ЖБИ-3» Александр Соловьёв.
Каждая подрядная организация запрашивала в качестве аванса различный суммы. Законодательство позволяет выдавать до 90% от стоимости контракта. Однако на практике эти суммы ниже — от 10 до 50%.
«Федеральным законодательством было позволено поддержать тех, кто строит социальные объекты по госконтрактам, Специалисты Главного управления оперативно промониторили потребности подрядчиков и подготовили документы. Эта работа позволила сохранить темпы работ, сохранить коллективы компаний и подойти к завершению строительного сезона с большой долей готовности объектов», пояснил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.
Каждая подрядная организация запрашивала в качестве аванса различный суммы. Законодательство позволяет выдавать до 90% от стоимости контракта. Однако на практике эти суммы ниже — от 10 до 50%.
Так, свыше 325 млн рублей в качестве аванса выделено подрядной организации СИПЭК, которая строит школу в мкр «Ямальский-2» г. Тюмени. На эти средства были закуплены необходимые строительные материалы: кирпич, плиты перекрытия.
ООО «ЖБИ-3» взяло в качестве аванса почти 170 млн рублей на строительство школы в жилом районе «Тура». Около трети суммы ушло на закупку приборов освещения и комплектующих.
Всего по результатам мониторинга выявлены 14 важных социальных объектов, на строительство которых требовались авансовые средства. Среди них 5 школ, 2 детских сада, объекты культурного и медицинского назначения.
Отметим, к конце года будет введена в эксплуатацию школа в поселке Богандинский в Тюменском районе. В процессе строительства еще шесть новых школ, самые крупные — в Тюмени, в жилых районах Тура и Плеханово (на 1 500 учебных мест), в Ново-Патрушево и Ямальском-2 — по 1200 мест. Объекты сдадут в 2023 году. Проектная документация уже разработана на девять школ, еще 19 — в работе.