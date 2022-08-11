Тюменцы не смогут увидеть метеоритный поток из-за яркой луны и смога

Мы пообщались с главным инженером обсерватории «Старая башня» Виталием Угрениновым. Он рассказал, что основной причиной отсутствия видимости может стать смог от пожаров, который навис над городом.
«Смог вполне способен поглотить метеоры. Будем надеяться, что дым исчезнет», прокомментировал Угренинов.
Еще одной причиной является слишком яркая луна. В этом году она совсем не кстати будет сиять всю ночь.
«Лунный свет затмевает слабые метеоры, коих большинство. Жители Тюмени смогут увидеть не 100, а только 20-30 метеоров в час», поделился главный инженер.
Тюменцам все же может повезти: Персеиды обычно радуют яркими болидами — быстрыми метеорами. Они виднеются даже сквозь облака.