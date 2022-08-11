Как в Тюмени с помощью материнского капитала оплатить частное образование

С начала августа этого года родители вправе использовать выделенные государством деньги на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, которые занимаются образовательной деятельностью. К таким относятся: кружки, секции, детские сады, школы. Важное условие — наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Кроме того, предприниматель обязан работать только в России.
Напомним, раньше деньги можно было тратить на улучшение жилищных условий, образование детей или социальную адаптацию детей-инвалидов.
«Наш город» связался с пресс-службой отделения пенсионного фонда Российской федерации по Тюменской области. Нам пояснили, что с 15 августа семьи могут направлять средства материнского капитала на оплату платных образовательных услуг.
«Распорядиться средствами можно путем подачи заявления. Документы подаются при личном обращении в местный орган Пенсионного фонда РФ, а также с помощью почтовой связи. Можно направить документ в Единый портал государственных и муниципальных услуг», прокомментировал заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Виталий Левенков.
Чтобы заполнить заявку онлайн, нужно составить заявление на сайте Госуслуг. Прикрепляется договор на оказание образовательных услуг с ИП с реквизитами для оплаты. Срок рассмотрения документа — до 10 дней с даты подачи.
Если не удалось оформить заявку на сайте, всегда можете прийти в отделение ПФР или МФЦ и предоставить пакет документов. Срок рассмотрения заявки такой же, как и при подаче в онлайн-режиме — 10 суток.
«Наш город» пообщался с руководителем билингвального детского сада «Василек» Светланой Завязочниковой.
«На деле пока все по-другому получается. У нас лицензированный частный детский сад. Есть лицензия на образовательные услуги и договоры с родителями, но организационно-правовая форма ИП. Когда родители заполняют заявления на использование материнского капитала, их просят указать КПП, чего у ИП нет. Все на этом заканчивается», поделилась руководитель сада «Василек».
По словам Завязочниковой, так обстояли дела буквально неделю назад. Как все будет работать сейчас она пока не знает.
Теперь родители смогут оплатить обучение своих детей и в частных школах. Подробнее об этом нам рассказали сотрудники школы семейного типа «Максимус».
По словам руководителя школы «Максимус» Татьяны Ческидовой, их школа соблюдает оба условия: является юридическим лицом и имеет необходимую образовательную лицензию. Ческидову волнует проблема семейного образования.
«Вопрос острый. Дети на семейном образовании лишены многих прав, как будто они не дети школьного возраста, не иждивенцы, не относятся к детям как к социальной категории. Они не могут пользоваться льготами на проезд даже в городском транспорте», подчеркнула Татьяна.
Также руководитель упомянула отсутствие компенсаций школьной стоимости обучения и питания. Сумма немаленькая, а деньги из федерального бюджета не выделяются.
«Вижу в этом прямое социальное неравенство и нарушение прав детей»,заявила Ческидова.