Как в Тюмени с помощью материнского капитала оплатить частное образование

«На деле пока все по-другому получается. У нас лицензированный частный детский сад. Есть лицензия на образовательные услуги и договоры с родителями, но организационно-правовая форма ИП. Когда родители заполняют заявления на использование материнского капитала, их просят указать КПП, чего у ИП нет. Все на этом заканчивается», поделилась руководитель сада «Василек».