Родители все чаще выбирают для своих детей российские частные школы

«Качество образования от формы не зависит. Частных школ сейчас меньше 1%, и их выбор зависит, как правило, от родителей. Чаще всего частные школы выбирают для детей с проблемами в развитии. Что касается идеологии и классных часов, связанных с политикой, нам всем, по моему мнению, надо избавиться от ненависти и агрессии»,заметил доктор педагогических наук, Евгений Ямбург.