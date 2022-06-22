Родители все чаще выбирают для своих детей российские частные школы

С 1 сентября 2022 года во всех школах РФ введут для изучения курс новейшей истории. В Тюмени появилась «Парта героя», она посвящена погибшим героям. Издание отмечает, что на этом фоне начался массовый перевод детей в частные школы.
Сейчас многие негосударственные учебные заведения поднимают цены. Например в элитной школе «Летово», владелец которой, миллиардер Вадим Мошкович, цена обучения ребёнка по программе IB DP выросла вдвое — с 1,4 млн рублей до 2,8 млн рублей.
Эксперты отмечают, что сейчас в РФ разрабатывают программа классных часов для изучения общественно-политической тематики. На эти цели могут выделить 32 недели в календаре школьников.
Сейчас частные школы предлагают более интересные программы и развивающие мероприятия. Здесь могут использоваться современные педагогические концепции. Другой момент, что стоимость учёбы даже выше, чем в некоторых вузах страны.
«Качество образования от формы не зависит. Частных школ сейчас меньше 1%, и их выбор зависит, как правило, от родителей. Чаще всего частные школы выбирают для детей с проблемами в развитии. Что касается идеологии и классных часов, связанных с политикой, нам всем, по моему мнению, надо избавиться от ненависти и агрессии»,заметил доктор педагогических наук, Евгений Ямбург.
В зависимости от школ, цены на обучение начинаются от нескольких десятков тысяч до 150 000 рублей в месяц. Позволить себе частную школу могут только состоятельные люди. Некоторых учеников берут на стипендию.
«Мы прекрасно понимаем, что для семей многих наших абитуриентов оплата себестоимости в полном объеме просто невозможна. Именно поэтому и был создан Стипендиальный фонд «Летово», чтобы возможность учиться в нашей школе была у каждого, кто успешно сдаст экзамены. 23% учеников обучается абсолютно бесплатно, в общей сложности 80% семей получили стипендию от фонда в необходимом размере»,сообщили представители частной школы «Летово».
Существуют конфессиональные и общинные частные школы. Здесь цены на обучение могут быть гораздо ниже. Во всяком случае, их выбирают те родители, которые готовы вкладываться в образование детей.
Некоторые учебные заведения могут предложить индивидуальную поддержку ученика, профориентацию, медицинское сопровождение.
Помимо частных школ всё чаще дети переходят на домашнее обучение. Даже федеральная статистика фиксирует рост числа таких ребят в полтора раза по сравнению с 2018/2019 учебным годом, когда их было немногим больше 30 тысяч. Кому-то не нравится качество образования в государственных школах, другим не хватает индивидуального подхода.