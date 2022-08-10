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Тюменец спасает любимый куст от строителей

10 августа 07:39
Во дворе дома № 23 на улице Механической местный житель уже 4 дня не дает строителям уничтожить любимую иву. Во дворе уже сняли асфальт и вырубили часть местных кустарников, но за последнюю иву ведется регулярная битва. Рабочие готовы пойти навстречу жителю и предлагают компромиссный вариант, но тот стоит на своем.

Сотрудники подрядной организации «ДорСтройТюмень», работающие на объекте, жалуются, что местный житель Владимир мешает им работать.

Уже 4-й день он закрывает собой единственную иву, которая стоит посреди строительной площадки, окруженная песком и бетонными плитами.

«Мы готовы пойти ему навстречу и пересадить этот куст куда он захочет, пусть. только работать. нам не мешает, у нас ведь сроки»,говорит один из строителей.

А Владимир жалуется на строителей, которые ни с того, ни с сего стали вырубать во дворе растительность. Он не готов отступать и планирует защищать иву до последнего. Вариант с пересадкой его не устраивает.

Стоит отметить, что благоустройство двора дома № 23 на улице Механической затрагивает 4509 квадратных метров. Работы здесь ведутся давно, сейчас на объекте заасфальтированы тротуары и парковочное пространство перед домом, уложено покрытие в детских игровых зонах и частично установлены МАФы.

Но не смотря на то, что управа ЦАО, выступающая заказчиком работ, согласовала план благоустройства и вырубку местных кустов, Владимир планирует биться за свою иву до последнего.

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