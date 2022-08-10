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Мошенники ошиблись номером и позвонили следователю. Заведено уголовное дело

10 августа 08:20
В Тюменской области телефонные мошенники случайно набрали номер телефона сотрудника полиции и стали вымогать у него деньги, за якобы совершенное ДТП его знакомой-родственницей. Аферисты действовали по уже проверенной схеме, но ошибка в одной из цифр телефонного номера стала для них роковой.

По данным тг-канала в МВД МЕДИА, мошенники потребовали от следователя полиции денежные средства для того, чтобы виновница аварии могла избежать уголовной ответственности. Майор юстиции в данной ситуации не растерялся и пообещал привезти 300 тысяч рублей. Одновременно с этим о факте мошенничества он сообщил сотрудникам уголовного розыска.

На место передачи денежных средств приехали оперативники, где и задержали 26-летнюю жительницу Екатеринбурга. Девушку доставили в отдел полиции.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся мероприятия по установлению и задержанию остальных участников аферы.

#Мошенники#Валентина Бурнашева#Видео
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