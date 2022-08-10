Коллеги погибшей тюменской крановщицы-тиктокерши рассказали о нарушениях на стройке

«Прорабы, начальники участков всеми способами принуждают работать даже при неблагоприятных погодных условиях. Нарушений очень много. Основные из них — несоблюдение техники безопасности. В основном не носят пояса страховочные, на объектах не хватает людей, которые отвечают за безопасность на производстве кранами, специалистов по технике безопасности», отмечает работник башенного крана Марсель.
Коллеги погибшей девушки рассказывают, что государственные органы перестали контролировать ответственных по стройке — не поводятся проверки, аттестация сотрудников. Помимо этого, жесткий прессинг идет по переработкам часов. Строителей заставляют работать практически круглосуточно. Ветер, гроза, обеденные перерывы — все это игнорируется и поясняется тем, что «сроки горят».
Люди уже писали жалобы в прокуратуру и другие надзорные органы, но пока ответной реакции нет.
Напомним, трагедия на стройке в Тюмени произошла 26 июля на территории производственной базы на улице Республики, 245/1. Во время работ по погрузке упал козловой кран. Погибла 31-летняя крановщица Эльвира Демидова. Девушка получила серьезные травмы и скончалась до прибытия медиков.
В настоящее время расследованием ЧП занимаются представители Следственного комитета, трудовой инспекции и Ростехнадзора.