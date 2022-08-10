Коллеги погибшей тюменской крановщицы-тиктокерши рассказали о нарушениях на стройке

«Прорабы, начальники участков всеми способами принуждают работать даже при неблагоприятных погодных условиях. Нарушений очень много. Основные из них — несоблюдение техники безопасности. В основном не носят пояса страховочные, на объектах не хватает людей, которые отвечают за безопасность на производстве кранами, специалистов по технике безопасности», отмечает работник башенного крана Марсель.