Жителя Тюменской области оштрафовали за дискредитацию военнослужащих

Выяснилось, что в апреле этого года мужчина опубликовал в соцсети VK негативные сообщения, касающиеся действия военнослужащих, принимающих участие в специальное военной операции на Украине.
На заседание суда ялуторовчанин не пришел. Административное дело было рассмотрено в его отсутствие.
Ранее «Наш Город» писал, что в суды Тюменской области было направлено порядка двадцати дел о дискредитации Вооруженных Сил России. В начале августа за дискредитацию наказали жителя Тюмени. Ему назначили полгода исправительных работ.