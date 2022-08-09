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Жителя Тюменской области оштрафовали за дискредитацию военнослужащих

9 августа 04:41
Фото: 1Mi
Тридцать тысяч рублей штрафа придется заплатить жителю Ялуторовска Михаилу К. за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации. Такое решение вынес районный суд, сообщили «Нашему городу» сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Выяснилось, что в апреле этого года мужчина опубликовал в соцсети VK негативные сообщения, касающиеся действия военнослужащих, принимающих участие в специальное военной операции на Украине.

На заседание суда ялуторовчанин не пришел. Административное дело было рассмотрено в его отсутствие.

Ранее «Наш Город» писал, что в суды Тюменской области было направлено порядка двадцати дел о дискредитации Вооруженных Сил России. В начале августа за дискредитацию наказали жителя Тюмени. Ему назначили полгода исправительных работ.

#Новости#Тюмень#Штрафы#Суд#Валентина Бурнашева#Общество
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