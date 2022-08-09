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В Тюмени вернули масочный режим. Пока только в больницах

9 августа 14:10
Фото: 1Mi
В Тюмень возвращается масочный режим, термометрия и социальная дистанция. Правда, пока только в больницах. Данная мера связана с ростом количества заболевших COVID-19, рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
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Тюмень

Теперь, как и ранее, при входе в медицинское учреждение у пациентов будут измерять температуру. Обязательными вновь станут соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Тюменцев с подозрением на инфекционный заболевания будут принимать отдельно от остальных.

«Дальнейшие ограничительные меры будут зависеть от эпидемиологической обстановки», подчеркнули в депздраве.

Отметим, за последние сутки в Тюменской области выявили более 160 заболевших COVID-19, в том числе более 40 детей. Днем ранее количество случаев достигло 200. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 1,8 тысячи человек.

В регионе продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавируса. В Тюмени работают, в том числе, передвижные пункты проведения вакцинации — у торговых центров «Гудвин» и «Кристалл».

Ранее «Наш Город» писал, что в областную столицу в ближайшее время поступит партия специальных насадок на шприц, с помощью которых препарат «Спутник V» можно будет применять не только внутримышечно, но и назально.

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