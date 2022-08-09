В Тюмени вернули масочный режим. Пока только в больницах

Теперь, как и ранее, при входе в медицинское учреждение у пациентов будут измерять температуру. Обязательными вновь станут соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Тюменцев с подозрением на инфекционный заболевания будут принимать отдельно от остальных.
«Дальнейшие ограничительные меры будут зависеть от эпидемиологической обстановки», подчеркнули в депздраве.
Отметим, за последние сутки в Тюменской области выявили более 160 заболевших COVID-19, в том числе более 40 детей. Днем ранее количество случаев достигло 200. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 1,8 тысячи человек.
В регионе продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавируса. В Тюмени работают, в том числе, передвижные пункты проведения вакцинации — у торговых центров «Гудвин» и «Кристалл».
Ранее «Наш Город» писал, что в областную столицу в ближайшее время поступит партия специальных насадок на шприц, с помощью которых препарат «Спутник V» можно будет применять не только внутримышечно, но и назально.