В Тюмени определили под КРТ территорию в районе улиц Дамбовская — Мельникайте

Комплексному развитию подлежат сооружения транспортной инфраструктуры (дороги на улице Хабаровская и перекрёстке Заимка-Волга).
«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовской — Мельникайте города Тюмени площадью 8 га»сообщается в постановлении.
Скоро здесь появятся многоэтажные здания и объекты инфраструктуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что 8 августа стали известны результаты торгов по продаже участка в 29 га для КРТ. Застройкой территории займётся ООО СЗ «К2».