В Тюмени определили под КРТ территорию в районе улиц Дамбовская — Мельникайте

В Тюмени участок улиц Дамбовская — Мельникайте отдадут под реновацию, сообщается в постановлении администрации Тюмени. Проект должен быть завершён в течение 5 лет, под снос попадут более 60 строений.

Комплексному развитию подлежат сооружения транспортной инфраструктуры (дороги на улице Хабаровская и перекрёстке Заимка-Волга). «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовской — Мельникайте города Тюмени площадью 8 га»сообщается в постановлении. Скоро здесь появятся многоэтажные здания и объекты инфраструктуры. Ранее «Наш город» сообщал, что 8 августа стали известны результаты торгов по продаже участка в 29 га для КРТ. Застройкой территории займётся ООО СЗ «К2». Материалы по теме В Тюмени в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков снесут более 100 домов