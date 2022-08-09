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В Тюмени определили под КРТ территорию в районе улиц Дамбовская — Мельникайте

9 августа 11:01
Фото: 1Mi
В Тюмени участок улиц Дамбовская — Мельникайте отдадут под реновацию, сообщается в постановлении администрации Тюмени. Проект должен быть завершён в течение 5 лет, под снос попадут более 60 строений.

Комплексному развитию подлежат сооружения транспортной инфраструктуры (дороги на улице Хабаровская и перекрёстке Заимка-Волга).

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Дамбовской — Мельникайте города Тюмени площадью 8 га»сообщается в постановлении.

Скоро здесь появятся многоэтажные здания и объекты инфраструктуры.

Ранее «Наш город» сообщал, что 8 августа стали известны результаты торгов по продаже участка в 29 га для КРТ. Застройкой территории займётся ООО СЗ «К2».

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