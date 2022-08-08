В Тюмени в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков снесут более 100 домов

В Тюмени 8 августа стали известны результаты торгов по продаже участка в 29 гектаров под проект комплексной застройки территории. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». Утром были размещены протоколы по извещению № 22000124710000000001.

Сюжет Тюмень