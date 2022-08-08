В Тюмени в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков снесут более 100 домов

Победителем стала компания СЗ «К2», крупный участок под КРТ им достался за 439 800 рублей. Застройщик получил право «на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков». В торгах принимали участие ООО СЗ «Страна Т 2», ООО «СЗ СБК ГРУПП» и ООО «Арендный дом в Европейском квартале. Тюмень».
Ранее (18 марта) «Наш город» сообщал, что в заречной части областной столицы будут снесены более 100 частных домов. Здесь должны появиться многоквартирные дома и социальная инфраструктура.