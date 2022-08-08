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В Тюмени в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков снесут более 100 домов

8 августа 10:32
Фото: 1Mi
В Тюмени 8 августа стали известны результаты торгов по продаже участка в 29 гектаров под проект комплексной застройки территории. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». Утром были размещены протоколы по извещению № 22000124710000000001.
Сюжет
Тюмень

Победителем стала компания СЗ «К2», крупный участок под КРТ им достался за 439 800 рублей. Застройщик получил право «на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Береговая — Мысовская — Газовиков». В торгах принимали участие ООО СЗ «Страна Т 2», ООО «СЗ СБК ГРУПП» и ООО «Арендный дом в Европейском квартале. Тюмень».

Ранее (18 марта) «Наш город» сообщал, что в заречной части областной столицы будут снесены более 100 частных домов. Здесь должны появиться многоквартирные дома и социальная инфраструктура.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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