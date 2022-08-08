В Тюмени защита обжаловала арест заслуженного учителя России

2 августа 2022 года Тюменским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба Александра Акимова, защищающего в суде Алексея Л., учителя географии, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.
Адвокат попытался оспорить решение об избрании меры пресечения, в виде заключения Алексея Л. под стражу. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения.
«Основные доводы, по которым мы просили удовлетворить нашу апелляционную жалобу и изменить меру пресечения на наименее тяжкую строились на отсутствии каких-либо доказательств вины Алексея Л. (то есть в уголовном деле нет абсолютно никаких доказательств вины). А также на умышленном затягивании предварительного расследования по уголовному делу со стороны органов предварительного расследования, явном искажении протокола судебного заседания, которое прямо повлияло на первоначальное Постановление относительно избрания меры пресечения, ухудшение состояния здоровья Левченко и двухмесячное бездействие следственных органов по проведению каких-либо следственных действий с нашим участием»,рассказывает «Нашему городу» Александр Акимов, адвокат Алексея Л.
Сторона защиты полагает, что у органов предварительного расследования на самом деле нет прямых доказательств вины Алексея Л., а прокуратура скрывает, имеющиеся в деле противоречия.
«А происходит это, на мой взгляд, из-за того, что органы прокуратуры и судебная система позволяет следователям направлять уголовные дела, основанные на непроверенных доводах стороны обвинения, предположениях вины, своих догадках, тем самым не только решая судьбы людей, но и во многих случаях калеча их судьбы», сообщил nashgorod.ru Александр Акимов.
Известно, что суд первой инстанции, в тексте своего первоначального постановления, опроверг доводы следователя, касательно того, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью или будет оказывать какое-либо давление на потерпевших.
«Это указывает на голословное обвинение органов предварительного расследования, однако, суд удовлетворяет их просьбу и арестовывает человека, основываясь только лишь на показаниях ребенка, данных несколько дней назад. От подобной ситуации, в таком случае, не застрахован ни один мужчина. Суд апелляционной инстанции к апелляционной жалобе подошел формально, игнорируя личность моего подзащитного, его заслуги и то что всю свою жизнь отдавал школе на всестороннее развитие детей», уверен адвокат.
Алексей Л. будет находиться в СИЗО в Заводоуковска до 18 августа. Но Александр Акимов намерен обратиться с жалобой в кассационный суд, чтобы его подзащитного отпустили под домашний арест.
Ранее «Наш город» рассказывал о тайном собрании защитников Алексея Л., прошедшем в Омутинке. Его участники вопреки запретам Аллы Комаровой, директора Омутинской СОШ № 2 и Алексея Райдера, директора Департамента образования и науки Тюменской области попытались опровергнуть обвинения, адресованные учителю.