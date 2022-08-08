В Тюмени защита обжаловала арест заслуженного учителя России

«Это указывает на голословное обвинение органов предварительного расследования, однако, суд удовлетворяет их просьбу и арестовывает человека, основываясь только лишь на показаниях ребенка, данных несколько дней назад. От подобной ситуации, в таком случае, не застрахован ни один мужчина. Суд апелляционной инстанции к апелляционной жалобе подошел формально, игнорируя личность моего подзащитного, его заслуги и то что всю свою жизнь отдавал школе на всестороннее развитие детей», уверен адвокат.