Взрыв на улице Авторемонтной в Тюмени тяжело ранил двух тюменцев

«Вызов на пульт диспетчера поступил сегодня, 7 августа, в 17:02. На место выехали две бригады скорой помощи. Двух человек госпитализировали, у них ожоги тела. У одного из пациентов перелом бедра. Оба в тяжёлом состоянии»,сообщили nashgorod.ru в ведомстве.
Первый пациент доставлен в приёмное отделение ОКБ № 2. Его осмотрела мультидисциплинарная бригада и диагностировала перелом бедра и ожог тела. Сейчас проводится хирургическое вмешательство по экстренным показаниям.
Второго тюменца госпитализировали в ОКБ № 1. После осмотра специалистов диагностирован ожог тела. Горожанин получает лечение в отделении реанимации.
По предварительной версии, в здании произошёл взрыв во время ремонтных работ.
Также «Наш город» запросил комментарий в тюменской полиции. Ответ ожидается.