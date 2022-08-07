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Взрыв на улице Авторемонтной в Тюмени тяжело ранил двух тюменцев

7 августа 15:58
Фото: ЧС Тюмень
Сегодня жители Тюмени услышали взрыв на улице Авторемонтной, 45. В результате происшествия тяжёлые травмы получили два горожанина. В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» рассказали о состоянии пострадавших.
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Тюмень

«Вызов на пульт диспетчера поступил сегодня, 7 августа, в 17:02. На место выехали две бригады скорой помощи. Двух человек госпитализировали, у них ожоги тела. У одного из пациентов перелом бедра. Оба в тяжёлом состоянии»,сообщили nashgorod.ru в ведомстве.

Первый пациент доставлен в приёмное отделение ОКБ № 2. Его осмотрела мультидисциплинарная бригада и диагностировала перелом бедра и ожог тела. Сейчас проводится хирургическое вмешательство по экстренным показаниям.

Второго тюменца госпитализировали в ОКБ № 1. После осмотра специалистов диагностирован ожог тела. Горожанин получает лечение в отделении реанимации.

По предварительной версии, в здании произошёл взрыв во время ремонтных работ.

Также «Наш город» запросил комментарий в тюменской полиции. Ответ ожидается.

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