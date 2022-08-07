Взрыв на улице Авторемонтной в Тюмени тяжело ранил двух тюменцев

«Вызов на пульт диспетчера поступил сегодня, 7 августа, в 17:02. На место выехали две бригады скорой помощи. Двух человек госпитализировали, у них ожоги тела. У одного из пациентов перелом бедра. Оба в тяжёлом состоянии»,сообщили nashgorod.ru в ведомстве.