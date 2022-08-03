В Ставропольских лесах по неизвестным причинам исчезли почти все виды грибов

Posted 3 августа 2022,, 16:00
Published 3 августа 2022,, 16:00
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Эксперт отмечает, что причин способствующих исчезновению грибов нет, поскольку погодные условия в нынешнем сезоне абсолютно благоприятны для размножения грибниц. Об это пишет NEWS.ru.
«На Ставрополье сейчас происходит какая-то мистика. Притом что в этом году идеальная погода для роста грибов: и дожди, и тепло есть, и шелковая погода, то есть сначала похолодание, а потом опять тепло, все равно исчезли грибы — и все», — отметила Ирина Уханова.
Она добавила, что и прошлый сезон был довольно благоприятным, что устраняет возможность уничтожения грибниц в 2021 году. Белых грибов совсем нет, и причина, совершенно не ясна, остались только твердоватые сорта, подберезовики и т. п., подчеркнула Уханова.