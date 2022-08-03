В Ставропольских лесах по неизвестным причинам исчезли почти все виды грибов

«На Ставрополье сейчас происходит какая-то мистика. Притом что в этом году идеальная погода для роста грибов: и дожди, и тепло есть, и шелковая погода, то есть сначала похолодание, а потом опять тепло, все равно исчезли грибы — и все», — отметила Ирина Уханова.