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Posted 3 августа 2022,, 16:00

Published 3 августа 2022,, 16:00

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ставропольских лесах по неизвестным причинам исчезли почти все виды грибов

3 августа 2022, 16:00
В лесах Ставропольского края исчезли все виды грибов, кроме подберезовиков. Об этом заявила главный редактор журнала «Грибник России», член Санкт-Петербургского микологического общества Ирина Уханова.

Эксперт отмечает, что причин способствующих исчезновению грибов нет, поскольку погодные условия в нынешнем сезоне абсолютно благоприятны для размножения грибниц. Об это пишет NEWS.ru.

«На Ставрополье сейчас происходит какая-то мистика. Притом что в этом году идеальная погода для роста грибов: и дожди, и тепло есть, и шелковая погода, то есть сначала похолодание, а потом опять тепло, все равно исчезли грибы — и все», — отметила Ирина Уханова.

Она добавила, что и прошлый сезон был довольно благоприятным, что устраняет возможность уничтожения грибниц в 2021 году. Белых грибов совсем нет, и причина, совершенно не ясна, остались только твердоватые сорта, подберезовики и т. п., подчеркнула Уханова.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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