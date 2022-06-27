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Жена тюменца, обвиняемого в убийстве девочки, создала петицию в его защиту

27 июня 13:31
Фото: 1Mi
Жена Виталия Бережного создала петицию в его защиту. Ирина Давыдова настаивает, что мужчина признался в убийстве 8-летней девочки под пытками. Петиция размещена на сайте change.org, её подписали 96 человек.

Подчёркивается, что экспертизы, которые подтверждают виновность Бережного, были сделаны с нарушениями, а уголовное дело сфальсифицировано.

«Куда бы ни обращались адвокат и родственники Бережного с запросом проверки данного «чудо-заключения» московских экспертов, везде получали отказ со ссылкой на то, что против всемогущего СК ценой своей карьеры, а может быть и свободы, выступать они не готовы»,отмечается в петиции.

Сам Бережной в январе этого года заявлял, что его пытали током и заставили признаться в убийстве. Уголовное дело рассматривает суд присяжных.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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