Жена тюменца, обвиняемого в убийстве девочки, создала петицию в его защиту

«Куда бы ни обращались адвокат и родственники Бережного с запросом проверки данного «чудо-заключения» московских экспертов, везде получали отказ со ссылкой на то, что против всемогущего СК ценой своей карьеры, а может быть и свободы, выступать они не готовы»,отмечается в петиции.