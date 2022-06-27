Выпускники школы в Омутинке встали на защиту учителя, обвиняемого в педофилии

«С пятого класса (когда начинается курс географии) и до выпуска из школы многие из нас многократно ездили с Алексеем Л. на различные мероприятия учебного и научного характера. Педагог выкладывался на максимум. Всегда делал всё для нас, не жалел ни сил, ни финансов, ни времени. Экологические слёты проводятся в среднем в течение 3 дней. Спал он всегда в отдельной палатке. Мы утверждаем, что-то, в чём его обвиняют, просто невозможно. Если бы это было так, то мы бы хоть раз заметили хоть какой-то намёк. За такой долгий педагогический стаж ни единого подобного прецедента не было». письмо в защиту Алексея Л.