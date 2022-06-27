Выпускники школы в Омутинке встали на защиту учителя, обвиняемого в педофилии

В первый же день, как стало известно о задержании Алексея Л. выпускники написали текст в его защиту и стали собирать подписи.
В своем письме выпускники также пишут:
«С пятого класса (когда начинается курс географии) и до выпуска из школы многие из нас многократно ездили с Алексеем Л. на различные мероприятия учебного и научного характера. Педагог выкладывался на максимум. Всегда делал всё для нас, не жалел ни сил, ни финансов, ни времени. Экологические слёты проводятся в среднем в течение 3 дней. Спал он всегда в отдельной палатке. Мы утверждаем, что-то, в чём его обвиняют, просто невозможно. Если бы это было так, то мы бы хоть раз заметили хоть какой-то намёк. За такой долгий педагогический стаж ни единого подобного прецедента не было». письмо в защиту Алексея Л.
Но, как рассказал «Нашему городу» Александр Акимов, адвокат учителя, на решение о мере пресечения письмо и подписи не повлияли.
В деле это все будет фигурировать исключительно, как характеризующий материал.
«Характеризующий материал - это, конечно, очень хорошо. Но учитывая, что подобного рода характеристики ранее не помогли при избрании меры пресечения (суд их просто не принял во внимание, а избрал самую строгую меру пресечения без достаточных на то оснований, ссылаясь на голословное, ни чем не подтвержденное мнение органов следствия и из-за общественного резонанса), то нам необходимо будет уделить максимум усилий, чтобы доказать отсутствие как самого состава преступления, так и самого события данного преступления", поделился адвокат Алексея Л., Александр Акимов.
Также известно, что учитель заручается поддержкой своих коллег. Сторона защиты предполагает, что обвинение в насильственных действиях сексуального характера может быть оговором.
Напомни, что на тайном заседании Алексею Л. избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Подробнее об аресте Алексея Л. мы писали тут.