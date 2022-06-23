Заслуженному учителю из Тюменской области тайно выбрали меру пресечения

Напомним, 63-летнего учителя географии обвиняют по части 4 статьи 134 уголовного кодекса. Пожилой мужчина был задержан после обращения в полицию с жалобой родителей одного из пострадавших детей. По версии следствия мужчина повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел в свою квартиру и приставал к школьникам.