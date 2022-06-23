Заслуженному учителю из Тюменской области тайно выбрали меру пресечения

Однако, по неизвестной причине судебное заседание перенесли на день раньше. Известно, что суд оставил Алексея Л. под стражей на два месяца. При этом неизвестно, был ли у обвиняемого адвокат.
Стоит отметить, что на сайте Омутинского районного суда отсутствует какая-либо информация о прошедшем заседании. А на запрос «Нашего Города» о присутствии на заседании, председатель районного суда отказал.
Напомним, 63-летнего учителя географии обвиняют по части 4 статьи 134 уголовного кодекса. Пожилой мужчина был задержан после обращения в полицию с жалобой родителей одного из пострадавших детей. По версии следствия мужчина повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел в свою квартиру и приставал к школьникам.
Известно, что в 2003 году Алексею Л. было присвоено звание «Заслуженного учителя РФ».