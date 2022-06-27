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Тюменка учит ребёнка курить вейп, хулиганы на кладбище, штраф на 10 млн за коррупцию

27 июня 18:59
Фото: 1Mi
В областной столице хулиганы повесили на памятники и кресты, находящиеся на Текутьевском кладбище, нижнее белье. Эту ситуацию обсуждали горожане в социальных сетях.
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Тюмень

В Тюмени на могилах раскидали бюстгальтеры

На Текутьевском кладбище хулиганы повесили на кресты и могилы женское нижнее белье. В социальных сетях тюменцы делились фотографиями увиденного.

Как рассказала подписчица группы «ЧС Тюмень» в Вконтакте, во время прогулки она заметила бюстгальтеры на крестах и памятниках. На данный момент не известно, кто это сделал. Тюменцы предполагают, что это дело рук хулиганов.

Стоит отметить, что УК РФ предполагает следующее наказание за надругательство над местами захоронений: штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет.

Из-за видео, где мать дает малышу покурить вейп, проведут проверку

Как сообщают в Следственном комитете Тюменской области, сотрудники ведомства работают над установлением личности женщины, которая на видео учила ребенка в коляске курить вейп. Ролик завирусился в социальных сетях. В ведомстве отмечают, что будут изучать условия жизни малыша.

«В ходе проведения следственным органом мониторинга СМИ и сети „Интернет“ на сайте одного из интернет-изданий выявлен видеоматериал, на кадрах которого женщина совершает противоправные действия в отношении малолетнего ребенка, а именно дает ему курить электронную сигарету», — отметили в СКР.

Всего за пару дней ролик с курящим ребенком набрал в социальных сетях около 40 тысяч просмотров. Тюменцы негативно высказывались по поводу происходящего в видео.

Тюменский «Стройпромсервис» оштрафуют на 10 млн рублей за коррупцию

Как сообщают в прокуратуре Тюменской области, руководитель в обмен на согласование документации дарил заместителю начальника ООО «РН-Уватнефтегаз» различные дорогие вещи, среди которых авто, материалы для строительства и технику.

«В период с 2018 по 2021 годы ООО „Стройпромсервис“ производило строительно-монтажные работы на объектах ООО „РН-Уватнефтегаз“. Руководитель подрядной организации передал заместителю начальника ООО „РН-Уватнефтегаз“ 2 мобильных телефона, автомобиль „Тойота“, планшетный компьютер и стройматериалы общей суммой в 4,5 млн рублей», — уточнили в региональной прокуратуре.

Таким образом, компания могла получать согласование различной документации без каких-либо претензий. Было заведено дело об административном правонарушении, в результате которого «Стройпромсервис» назначили штраф в размере 10 млн рублей. Уголовное дело в отношении фирмы-заказчика рассмотрят в Ленинском районном суде Тюмени.

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