Тюменская компания арендует лес для заготовки, но не платит аренду

ООО «ТехноМодель» приняло все условия договора, но в один из месяцев плата не поступила. Накопился долг более 1,2 млн рублей, а к нему прибавилась неустойка более 237 тысяч рублей. Это стало причиной исключения инвестпроекта из перечня инвестиционных проектов.