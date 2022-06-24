Тюменская компания арендует лес для заготовки, но не платит аренду

Тюменский арбитражный суд рассмотрел дело в отношении ООО «ТехноМодель». Региональный департамент лесного комплекса передал арендатору лесной участок общей площадью более 73 тысяч га. Компания на нем заготавливала древесину в рамках реализации инвестпроекта в области освоения лесов.
Договор заключили на 49 лет. Арендная плата за каждый год составляла 3,7 млн рублей. В документах также указан размер неустойки за просрочку платежей — 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
ООО «ТехноМодель» приняло все условия договора, но в один из месяцев плата не поступила. Накопился долг более 1,2 млн рублей, а к нему прибавилась неустойка более 237 тысяч рублей. Это стало причиной исключения инвестпроекта из перечня инвестиционных проектов.
Согласно постановлению Правительства РФ, в случае, если инвестиционный проект исключили из перечня, то инвестор должен оплатить аренду участка в полном объеме за весь период пользования. Департамент лесного хозяйства Тюменской области оповестил арендатора о задолженности, но требование погасить долг были проигнорированы.
Позже ответчик все же выплатил основную задолженность, но неустойка осталась не погашенной. Суд изучил материалы дела и постановил взыскать с ООО «ТехноМодель» пени, а также госпошлину в размере 7,7 тысяч рублей.
Компанией «ТехноМодель» управляет Марат Шакуров. Его отец, Габдрашит Шакуров, владеет организацией ООО «ПЛХО «Импульс», которая тоже работает в сфере заготовки древесины. Совладельцем «ТехноМодель» числится также Туринцева Татьяна Габдрашитовна.
Фирма Марата за 2021 год выручила более 170 млн рублей. Доход за 2020 год составил 124,6 млн рублей. За все время существования компания была ответчиком в 22-х судебных делах. Истцом она выступала лишь трижды.
Основные судебные дела — долги по арендной плате за лесные участки. Почти во всех иск в суд подавал департамент лесного хозяйства Тюменской области.