«Макдоналдс» в Тюмени находится на стадии ребрендинга. Логотипы снимают

Изменения полным ходом идут и в филиале на улице Пермякова. Если вчера днем логотипы на фасаде еще висели, то уже к вечеру от них избавились. Однако до столба с логотипом работники еще не добрались. На территории бывшего «Макдоналдса» ходят люди в спецодежде, около входа в заведение стоят перемотанные пленкой столы и лавочки.