«Макдоналдс» в Тюмени находится на стадии ребрендинга. Логотипы снимают

В областной столице раньше было 4 заведения «Макдоналдс», еще одно построили, но не успели открыть. Сейчас они все временно приостановили работу. Это связано с уходом американского бренда из России. Но рестораны быстрого питания не исчезнут — их переименуют на «Вкусно — и точка».
Демонтировать известный каждому тюменцу логотип с буквой «М» на столбе уже начали в филиале на улице Мориса Тореза. Там во всю идут работы, с помощью манипулятора с того же столба убирают остальные панели. Кроме того, с фасада здания сняли название ресторана. На улице Ленина, на Цветном бульваре, опознавательные знаки тоже исчезли.
Изменения полным ходом идут и в филиале на улице Пермякова. Если вчера днем логотипы на фасаде еще висели, то уже к вечеру от них избавились. Однако до столба с логотипом работники еще не добрались. На территории бывшего «Макдоналдса» ходят люди в спецодежде, около входа в заведение стоят перемотанные пленкой столы и лавочки.
Что касается точки в ТРЦ «Солнечный», то там убрать логотип и название еще не успели. О том, что раньше здесь находился «Макдоналдс», напоминает все — опознавательные знаки на самом торговом центре, на стенах внутри, у входа в ресторан.
Изменилось и приложение популярного фастфуда. При попытке зайти в старую версию сообщалось, что необходимо обновление. После этого приложение уже стало называться «Мой бургер». Дизайн не изменился, но из него пропали некоторые позиции — «Биг Мак», мороженое «МакФлурри». Также изменили названия всех блюд, в которых была приставка «Мак».
Официальный сайт тоже сменил название и логотип. В домене сайта указано «Скоро тут будут бургеры», а известную букву «М» в логотипе заменили на геометрию — круг и две полоски.
В Москве уже состоялось открытие новых ресторанов «Вкусно — и точка». Как поясняют на официальном сайте компании, до конца июня планируется открыть 200 ресторанов, а к концу лета возобновят работу все предприятия в России.
Сколько ждать нового открытия тюменцам — пока неизвестно. На дверях закрывшегося фастфуда висят лишь объявления о приостановке работы заведений. Сроки открытия «Вкусно — и точка» не уточняются. Но горожане уже с нетерпением ждут этого момента, чтобы сравнить с «Макдоналдс».