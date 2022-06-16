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Тюменский наркоман раскопал клумбу в поисках закладки

16 июня 12:23
Фото: Читатель «Нашего города»
Скриншот из видео.
Жители Тюмени регулярно видят подозрительных людей, которые ищут закладки в самых необычных местах. На этот раз молодой человек раскапывал клумбу около дома на ул. Гольцова в поисках наркотиков. Видео разместили в чате этого дома.
Сюжет
Тюмень

Поисковика закладок увидели посреди дня, в достаточно проходном месте — около подъезда. Парень судорожно копался в клумбе, оглядывался по сторонам. Одна из жительниц дома припугнула тюменца.

«Сказала, что у меня муж участковый, и я для него видео снимаю. Парень сразу ушел»,рассказала горожанка.

За клумбами около дома на ул. Гольцова регулярно ухаживают — пропалывают, поливают. Однако этот молодой человек занимался далеко не уходом за цветами. К счастью, растения он не повредил.

Около подъезда установлена камера, направленная на крыльцо. Жители дома предложили отпугивать закладчиков — вокруг дома расставить таблички, предупреждающие о видеосъемке.

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