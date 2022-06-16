Тюменский наркоман раскопал клумбу в поисках закладки

Поисковика закладок увидели посреди дня, в достаточно проходном месте — около подъезда. Парень судорожно копался в клумбе, оглядывался по сторонам. Одна из жительниц дома припугнула тюменца.
«Сказала, что у меня муж участковый, и я для него видео снимаю. Парень сразу ушел»,рассказала горожанка.
За клумбами около дома на ул. Гольцова регулярно ухаживают — пропалывают, поливают. Однако этот молодой человек занимался далеко не уходом за цветами. К счастью, растения он не повредил.
Около подъезда установлена камера, направленная на крыльцо. Жители дома предложили отпугивать закладчиков — вокруг дома расставить таблички, предупреждающие о видеосъемке.