Из Тюменской области в ЛНР и ДНР отправили 20 фур с гуманитарной помощью

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области на ремонт дорожного полотна в муниципалитетах выделили более 700 миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок более 35 километров автодорог. В частности, работы запланированы на участках автодорог Полозаозерье — Кутырева, Абатское — Викулово, Ишим — Казанское и др.