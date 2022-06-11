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Из Тюменской области в ЛНР и ДНР отправили 20 фур с гуманитарной помощью

11 июня 11:54
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Жители Тюменской области за три месяца отправили на Украину, в Луганскую и Донецкую Народные Республики 20 фур и 1 вагон гуманитарной помощи. Необходимые вещи, детские товары, продукты получили жители юных регионов страны и Краснодона.

В Тюмени пункты сбора гуманитарной помощи организованы во дворце творчества «Пионер», центре «Семья», социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» и в геронтологическом центре.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе с рабочим визитом Луганскую Народную Республики посетил губернатор Тюменской области Александр Моор. Соглашение о сотрудничестве было подписано с руководством администрации Краснодонского района. В рамках договора Тюменская область окажет финансовую поддержку району и поможет отремонтировать соцучреждения, восстановить дороги.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области на ремонт дорожного полотна в муниципалитетах выделили более 700 миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок более 35 километров автодорог. В частности, работы запланированы на участках автодорог Полозаозерье — Кутырева, Абатское — Викулово, Ишим — Казанское и др.

#Новости#Гуманитарная помощь#Украина#Валентина Бурнашева#Общество
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