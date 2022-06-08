nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Александр Моор вручил первые паспорта отличившимся подросткам

8 июня 09:01
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Накануне Дня России губернатор Тюменской области торжественно вручил первые паспорта представителям 26 муниципальных образований региона, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области. Мероприятие прошло в рамках патриотической акции «Мы — граждане России».

Документы из рук Александра Моора получили отличники учебы, неоднократные победители спортивных соревнований, олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, участники добровольческих движений, Российского движения школьников, а также региональной базы талантливых детей и молодежи Тюменской области. Всего в данной базе числится 11 тыс. человек. При этом с начала 2022 года она пополнилась на тысячу человек.

«Накануне Дня России вы получаете свой основной государственный документ для каждого гражданина. Пройдет совсем немного времени, и именно вы будете вершить историю нашей страны и Тюменской области. Достигая личных успехов и целей, определять успех всей России», отметил Александр Моор.

Еще одно торжественное вручение первых паспортов жителям юным Тюмени состоится непосредственно в День России. Мероприятие пройдет в большом зале Тюменской городской Думы. Важный документ получат 25 отличившихся ребят из рук глава администрации Тюмени Руслана Кухарука. В церемонии также принят участие почетные гости.

Материалы по теме
Для использования QR-кодов можно взять с собой не паспорт, а военный билетВ Тюмени восстанавливают паспорт в сложной жизненной ситуацииМиллион русских с паспортами лучше миллиона рабочих из Азии
#Новости#Губернатор#Паспорт#Юлия Николаева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25