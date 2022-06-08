Александр Моор вручил первые паспорта отличившимся подросткам

Документы из рук Александра Моора получили отличники учебы, неоднократные победители спортивных соревнований, олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, участники добровольческих движений, Российского движения школьников, а также региональной базы талантливых детей и молодежи Тюменской области. Всего в данной базе числится 11 тыс. человек. При этом с начала 2022 года она пополнилась на тысячу человек.
«Накануне Дня России вы получаете свой основной государственный документ для каждого гражданина. Пройдет совсем немного времени, и именно вы будете вершить историю нашей страны и Тюменской области. Достигая личных успехов и целей, определять успех всей России», отметил Александр Моор.
Еще одно торжественное вручение первых паспортов жителям юным Тюмени состоится непосредственно в День России. Мероприятие пройдет в большом зале Тюменской городской Думы. Важный документ получат 25 отличившихся ребят из рук глава администрации Тюмени Руслана Кухарука. В церемонии также принят участие почетные гости.