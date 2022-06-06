Сельхозпредприятия Тюменской области приступили к заготовке сена

Специалисты рассказали, почему важно начать сенокосные работы вовремя. Как оказалось, в молодой траве больше больше витаминов и питательных веществ, соответственно в переросшей меньше пользы.После скашивания, траву подвяливают, а затем измельчают и отправляют в силосную яму, где корм буквально консервируется. При этом этом питательные вещества в таком корме сохраняются почти в полной мере.