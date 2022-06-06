Сельхозпредприятия Тюменской области приступили к заготовке сена

Уже скошено 242 га озимой ржи, с этой площади заложено в сенаж 2000 тонн. А с сегодняшнего дня хозяйство приступает к заготовке сенажа с люцерны.
Не стоит забывать, что сенаж основной корм для животных в сельского хозяйства в зимнее время. В целом по области планируется для нужд общественного животноводства заготовить 643,6 тысяч тонн сенажа.
Специалисты рассказали, почему важно начать сенокосные работы вовремя. Как оказалось, в молодой траве больше больше витаминов и питательных веществ, соответственно в переросшей меньше пользы.После скашивания, траву подвяливают, а затем измельчают и отправляют в силосную яму, где корм буквально консервируется. При этом этом питательные вещества в таком корме сохраняются почти в полной мере.
Стоит отметить, что агропромышленный комплекс Тюменской области продолжает уверенно расти, несмотря на негативные тенденции в экономике, вызванные сначала пандемией коронавируса, а в этом году жесткими санкциями. Региональных сельхозпроизводителей поддерживает государство и региональное правительство, выделяя средства на модернизацию, техническое и технологическое оснащение мощностей предприятий.