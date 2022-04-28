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В День Победы в Тюмени перекроют центр города

28 апреля 05:53
Фото: Тюмень-наш дом
В Тюмени 9 мая в связи с проведением культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, перекроют центральные улицы города. Также на данной территории вводится зона с запретом парковки. Припаркованные здесь транспортные средства будут эвакуированы.
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Тюмень

С 4 часов утра и до 17 дня 9 мая будет остановлено движение по улице Республики на участке от Мельникайте до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от. Казанской до Республики; по улице Ленина — от Республики до Мориса Тореза; по улице Мориса Тореза — от Ленина до Республики.

Фото: Тюмень-наш дом

С часов утра до 23 часов вечера в День Победы ограничат движение по улице Механической на участке от Максима Горького до дома № 27 по ул. Механической.

С 4 часов утра 9 мая до 2 часов ночи 10 мая движение транспорта прекратят по улице Республики на участке от Перекопской до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от Казанской до Республики; по улице Ленина — от Республики до Перекопской;

С 9 часов вечера 9 мая до 2 часов ночи 10 мая перекроют автодвижение по улице Республики на участке от Челюскинцев до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от Казанской до Республики; по улице Ленина — от Республики до Перекопской; по улице Береговой на участке от Щербакова до Поперечной; по улице Красноармейской на участке от Береговой до Заозерной; по улице Поперечной на участке от Береговой до Заозерной.

Схемы объезда организуют по улицам 50 лет Октября, Герцена, Комсомольской, Осипенко, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Фото: Тюмень-наш дом

Ранее «Наш Город» писал, что 1 мая в Тюмени изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда.

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