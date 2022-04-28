В День Победы в Тюмени перекроют центр города

С 4 часов утра и до 17 дня 9 мая будет остановлено движение по улице Республики на участке от Мельникайте до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от. Казанской до Республики; по улице Ленина — от Республики до Мориса Тореза; по улице Мориса Тореза — от Ленина до Республики.
С часов утра до 23 часов вечера в День Победы ограничат движение по улице Механической на участке от Максима Горького до дома № 27 по ул. Механической.
С 4 часов утра 9 мая до 2 часов ночи 10 мая движение транспорта прекратят по улице Республики на участке от Перекопской до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от Казанской до Республики; по улице Ленина — от Республики до Перекопской;
С 9 часов вечера 9 мая до 2 часов ночи 10 мая перекроют автодвижение по улице Республики на участке от Челюскинцев до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от Казанской до Республики; по улице Ленина — от Республики до Перекопской; по улице Береговой на участке от Щербакова до Поперечной; по улице Красноармейской на участке от Береговой до Заозерной; по улице Поперечной на участке от Береговой до Заозерной.
Схемы объезда организуют по улицам 50 лет Октября, Герцена, Комсомольской, Осипенко, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 мая в Тюмени изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда.