В День Победы в Тюмени перекроют центр города

С 9 часов вечера 9 мая до 2 часов ночи 10 мая перекроют автодвижение по улице Республики на участке от Челюскинцев до Ямской; по улице Ямской на участке от Республики до Казанской; по улице Казанской — от Ямской до Луначарского; по улице Луначарского — от Казанской до Республики; по улице Ленина — от Республики до Перекопской; по улице Береговой на участке от Щербакова до Поперечной; по улице Красноармейской на участке от Береговой до Заозерной; по улице Поперечной на участке от Береговой до Заозерной.